İsmail Küçükkaya yazdı! AK Parti Mansur Yavaş'ın karşısına Turgut Altınok'u çıkartacak

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Meclis'in açılış resepsiyonunda kulisleri yokladı, AK Partili isimlerle görüştü. Oradan derlediği kulislere göre, AK Parti'nin Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına Turgut Altınok'u çıkartacağını yazdı.

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Gazeteci İsmail Küçükkaya, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde Meclis açılışında konuştuğu AK Partililerden edindiği kulis bilgilerine göre, AK Parti'nin Ankara'da Mansur Yavaş'a karşı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u aday çıkaracağını söyledi. İşte İsmail Küçükkaya'nın o kulis haberi...

Bahçeli, ittifakla seçime girmekten yana

- Meclis açılış resepsiyonuna davet edildim. Ziyaretimde Devlet Bahçeli'nin de yanına gittim. Altı ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz. Bahçeli önceki süreçlerde olduğu gibi Cumhur İttifakı'na sahip çıktı. Bundan şunu çıkarmak mümkün Bahçeli yerel seçimlerde ittifak ile yola devam edecek diyebiliriz.

AK Parti'de ittifak istemeyenler var ama...

- Bunu salondaki pek çok AK Parti'li vekile de sordum. Evet bazıları istemiyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan buna karar verecek diyorlar. Yerel seçimlerde öyle ya da böyle Cumhur İttifakı seçime ittifak olarak girecek.

O isim Turgut Altınok...

-Bu şu demek oluyor geçtiğimiz yerel seçimlerde olduğu gibi bazı illerde MHP'nin bazı illerde ise AK Parti'nin adayı olacak. Hatta bazı kaynaklar bir önceki seçimle aynı şekilde yapılmasını bekliyoruz dedi. Kulisler aday ismi olarak da sadece Ankara'da için geçen ismi duydum. O isim ise Turgut Altınok.