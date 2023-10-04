Galatasaray Manchester'ı yendi UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Galatasaray tarihi bir zafer alarak, Manchester United'ı Old Trafford'da 3-2 mağlup etti. Kritik sınavlar öncesi UEFA Ülke Puanı'nda son durum belli oldu...

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Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA turnuvalarında en iyi eleme etabı performansına imza atarak tarihe geçti.

UEFA sıralamasında 32 bin 850 puana ulaşarak 9. sıraya kadar tırmandık. Sezonu ilk 10 içerisinde bitirmemiz halinde, 2024-25 sezonunda şampiyon olan takımımız Devler Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazanacak.

10. sırada bizi takip eden İskoçya’nın 5 takımından 3’ü yola devam ediyor. Bizde ise sadece Adana Demirspor, Avrupa’ya havlu attı. 11. durumdaki Avusturya’nın da 5 ekibinden 2’si elenmiş durumda. Bu açıdan da iki rakibimize oranla avantajlı durumdayız. Alınacak puanlar, ilk 10’daki yerimizi garantileme yolunda önemli olacak.

1- İngiltere: 90.303

2- İspanya: 77.489

3- İtalya: 73.426

4- Almanya: 71.481

5- Hollanda: 55.900

6- Fransa: 54.164

7- Portekiz: 49.316

8- Belçika: 39.200

9- TÜRKİYE: 34.350

10- İskoçya: 32.050

11- Avusturya: 30.400

12- İsviçre: 29.975

13- Sırbistan: 27.375

14- Danimarka: 27.200

15- Norveç: 26.875