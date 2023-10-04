BIST 8.482
DOLAR 27,57
EURO 28,93
ALTIN 1.612,86
HABER /  SPOR

Galatasaray Manchester'ı yendi UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu

Galatasaray Manchester'ı yendi UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Galatasaray tarihi bir zafer alarak, Manchester United'ı Old Trafford'da 3-2 mağlup etti. Kritik sınavlar öncesi UEFA Ülke Puanı'nda son durum belli oldu...

Abone ol

Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA turnuvalarında en iyi eleme etabı performansına imza atarak tarihe geçti.

UEFA sıralamasında 32 bin 850 puana ulaşarak 9. sıraya kadar tırmandık. Sezonu ilk 10 içerisinde bitirmemiz halinde, 2024-25 sezonunda şampiyon olan takımımız Devler Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazanacak.

10. sırada bizi takip eden İskoçya’nın 5 takımından 3’ü yola devam ediyor. Bizde ise sadece Adana Demirspor, Avrupa’ya havlu attı. 11. durumdaki Avusturya’nın da 5 ekibinden 2’si elenmiş durumda. Bu açıdan da iki rakibimize oranla avantajlı durumdayız. Alınacak puanlar, ilk 10’daki yerimizi garantileme yolunda önemli olacak.

1- İngiltere: 90.303

2- İspanya: 77.489

3- İtalya: 73.426

4- Almanya: 71.481

5- Hollanda: 55.900

6- Fransa: 54.164

7- Portekiz: 49.316

8- Belçika: 39.200

9- TÜRKİYE: 34.350

10- İskoçya: 32.050

11- Avusturya: 30.400

12- İsviçre: 29.975

13- Sırbistan: 27.375

14- Danimarka: 27.200

15- Norveç: 26.875

ÖNCEKİ HABERLER
İsveç Başbakanı'ndan NATO üyeliğiyle ilgili açıklama
İsveç Başbakanı'ndan NATO üyeliğiyle ilgili açıklama
Yeni Togg'lar 2025'te yollarda olacak! Günde 280 adet araç üretilecek
Yeni Togg'lar 2025'te yollarda olacak! Günde 280 adet araç üretilecek
ABD tarihinde bir ilk yaşandı Kevin McCarthy kendi partisinin oylarıyla koltuğundan indirildi
ABD tarihinde bir ilk yaşandı Kevin McCarthy kendi partisinin oylarıyla koltuğundan indirildi
AK Parti'de kongre heyecanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarından bilgi aldı
AK Parti'de kongre heyecanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarından bilgi aldı
Bitlis'te aç kalan ayılar minibüse girip yiyecek aradı!
Bitlis'te aç kalan ayılar minibüse girip yiyecek aradı!
Ayvalık açıklarında 108 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Ayvalık açıklarında 108 düzensiz göçmen kurtarıldı!
ABD'de üniversite kampüsünde silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı!
ABD'de üniversite kampüsünde silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı!
Eski AK Partili vekil Tahir Öztürk hayatını kaybetti
Eski AK Partili vekil Tahir Öztürk hayatını kaybetti
Maaşlar 3 ayda buhar oldu! Emeklinin alım gücü azaldı asgari ücret de...
Maaşlar 3 ayda buhar oldu! Emeklinin alım gücü azaldı asgari ücret de...
11 yaşındaki otizmli çocuğu ailesinin önünde taciz ettiler!
11 yaşındaki otizmli çocuğu ailesinin önünde taciz ettiler!
Venedik'te facia otobüs üst geçitten düştü 20 kişi öldü
Venedik'te facia otobüs üst geçitten düştü 20 kişi öldü
Benzine çok kallavi indirim geliyor! Bu gece yarısı 2 lira 10 kuruş ucuzlayacak! 4 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları
Benzine çok kallavi indirim geliyor! Bu gece yarısı 2 lira 10 kuruş ucuzlayacak! 4 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları