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Maaşlar 3 ayda buhar oldu! Emeklinin alım gücü azaldı asgari ücret de...

Maaşlar 3 ayda buhar oldu! Emeklinin alım gücü azaldı asgari ücret de...

Temmuzda 22 bin TL olan memur maaşının alım gücü, ENAG’ın verilerine göre 16.852 liraya, 11.402 liralık asgari ücretin alım gücü ise 8.732 liraya düştü. 7.500 liralık en düşük emekli aylığı 3.840 lira ediyor.

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Üç ayda gerçekleşen yüksek enflasyonla çalışanlar ve emeklilerin alım gücü temmuz zammından önceki maaşların alım gücünün de gerisine düştü. Yılbaşından bu yana zam yapılmayan 7 bin 500 liralık en düşük emekli aylıklarının alım gücü ise TÜİK'e göre yüzde 50, ENAG'a göre yüzde 95 civarında eridi.

Sözcü'de yer alan habere göre bekar ve çocuksuz en düşük devlet memurunun maaşı temmuz başında 20 bin 352 liraya yükseltilmişti. Bu memurun maaşının alım gücü, temmuz ayından bu yana artan fiyatlar karşısında eriyerek TÜİK hesabıyla 16 bin 267 liraya, ENAG hesabıyla da 15 bin 587 liraya geriledi. 24 bin 505 lira yapılan öğretmenin maaşının alım gücü de eylül sonu itibarıyla TÜİK'e göre 4 bin 918 lira eriyerek 19 bin 587 liraya düştü. Öğretmen maaşındaki erime ENAG hesabıyla da 5 bin 737 lirayı buldu. 29 bin 109 lira olan polis memurunun maaşı ise ENAG hesabıyla 6 bin 815 lira azalarak, 22 bin 294 liraya düştü.

Asgari ücret 8 bin 732 liraya kadar düştü

Temmuz ayında 11 bin 402 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü de zamlar karşısında dayanamadı. Asgari ücretin alım gücü eylül sonunda ENAG'a göre 2 bin 670 lira eriyerek 8 bin 732 liraya kadar düştü.

Emeklinin alım gücü 3.840 TL azaldı

3 ay önce yüzde 25 zam yapılan emeklinin alım gücü yüzde 25.11'lik resmi enflasyon karşısında eksiye düştü. En düşük memur emeklisinin geçen temmuzda 8 bin 657 lira yapılan aylığı, eylül sonunda TÜİK hesabıyla 6.920 liraya, ENAG hesabıyla 8.732 liraya geriledi. 7.500 liralık en düşük emekli aylığının alım gücü de TÜİK'e göre 5.005 liraya, ENAG'a göre 3.840 liraya geriledi.

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