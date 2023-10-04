İstanbul'da facia! Kaybolan 3 kardeşin cesedi inşaatın temelindeki suyun içinde bulundu

İSTANBUL Sancaktepe'de önceki gün kaybolan 3 kardeşin cesedi bir inşaatın temelinde biriken suda bulundu.. Önceki gün kaybolan ve evleri inşaat alanına yakın olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın her yerde aranıyordu.

Abone ol

Sancaktepe'de önceki gün kaybolan 3 kardeşin cesedi bir inşaatın temelindeki suda bulundu. Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki bir inşaatın görevlisi, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde çocuk cesedi görünce durumu polise bildirdi.

Yağmur suyu boşaltıldı, cesetler çıkarıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yağmur suyunun tahliye edilmesi sonrası 3 çocuğun cesedi ekiplerce buradan çıkarıldı.

7, 9 ve 11 yaşındaki 3 kardeş

Yapılan incelemede cesetlerin, önceki gün kaybolan ve evleri inşaat alanına yakın olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlere ait olduğu anlaşıldı.

Acılı aile de çalışmaları takip etti

Çocukların cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını bölgeye gelen Sağın kardeşlerin ailesi de takip etti.

Evlerinin önünde oynarken kaybolmuşlar

Söz konusu mahallede oturan ve kaybolmadan önce evlerinin önünde oyun oynadıkları belirtilen 3 kardeş, 2 Ekim günü akşam saatlerinde kaybolmuştu.