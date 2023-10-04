BIST 8.482
DOLAR 27,57
EURO 28,93
ALTIN 1.612,86
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da facia! Kaybolan 3 kardeşin cesedi inşaatın temelindeki suyun içinde bulundu

İSTANBUL Sancaktepe'de önceki gün kaybolan 3 kardeşin cesedi bir inşaatın temelinde biriken suda bulundu.. Önceki gün kaybolan ve evleri inşaat alanına yakın olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın her yerde aranıyordu.

Abone ol

Sancaktepe'de önceki gün kaybolan 3 kardeşin cesedi bir inşaatın temelindeki suda bulundu. Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki bir inşaatın görevlisi, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde çocuk cesedi görünce durumu polise bildirdi.

Yağmur suyu boşaltıldı, cesetler çıkarıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yağmur suyunun tahliye edilmesi sonrası 3 çocuğun cesedi ekiplerce buradan çıkarıldı.

7, 9 ve 11 yaşındaki 3 kardeş

Yapılan incelemede cesetlerin, önceki gün kaybolan ve evleri inşaat alanına yakın olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlere ait olduğu anlaşıldı.

Acılı aile de çalışmaları takip etti

Çocukların cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını bölgeye gelen Sağın kardeşlerin ailesi de takip etti.

Evlerinin önünde oynarken kaybolmuşlar

Söz konusu mahallede oturan ve kaybolmadan önce evlerinin önünde oyun oynadıkları belirtilen 3 kardeş, 2 Ekim günü akşam saatlerinde kaybolmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara saldırısına katılan ikinci teröristin de kimliği belli oldu! İşte o terörist....
Ankara saldırısına katılan ikinci teröristin de kimliği belli oldu! İşte o terörist....
Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray! Adı üstünde...
Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray! Adı üstünde...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
İsveç Başbakanı Kristersson'dan NATO açıklaması
İsveç Başbakanı Kristersson'dan NATO açıklaması
Ankara’da bir kişi tır ve dorse arasına sıkışarak hayatını kaybetti
Ankara’da bir kişi tır ve dorse arasına sıkışarak hayatını kaybetti
Manchester United - Galatasaray maçı şifresiz kanala alındı
Manchester United - Galatasaray maçı şifresiz kanala alındı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1453 personel alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1453 personel alacak
Fransız medyası: Terör örgütü PKK Türkiye topraklarında aynı eylem kapasitesine sahip değil
Fransız medyası: Terör örgütü PKK Türkiye topraklarında aynı eylem kapasitesine sahip değil
Trump "dolandırıcılık davası" için ikinci gün de mahkemeye geldi
Trump "dolandırıcılık davası" için ikinci gün de mahkemeye geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik temaslarda bulundu
Diyarbakır Kulp'ta yağıştan etkilenen okullarda eğitime 3 gün ara verildi
Diyarbakır Kulp'ta yağıştan etkilenen okullarda eğitime 3 gün ara verildi
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi 8 Ekim'de açılıyor
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi 8 Ekim'de açılıyor