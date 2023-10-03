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Diyarbakır Kulp'ta yağıştan etkilenen okullarda eğitime 3 gün ara verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyarbakır Kulp'ta yağıştan etkilenen okullarda eğitime 3 gün ara verildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, yoğun yağış nedeniyle iki mahalledeki okullarda eğitime 3 gün ara verildi.

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesi gereğince alınan karar ile Kulp'ta meydana gelen yoğun yağış ve selden etkilenen Aygün ve Akçesır mahallelerindeki Aygün İlk ve Ortaokulu, Akçesır Sebit İlkokulu, Akçesır İlkokulu, Akçesır Tekneval İlkokulunda 3, 4 ve 5 Ekim'de eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, ilgili kurum ve kuruluşlarca konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

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