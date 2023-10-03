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Hafize Gaye Erkan: Gündemimizde sıfır atma ve 500 liralık banknot basma yok

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hafize Gaye Erkan: Gündemimizde sıfır atma ve 500 liralık banknot basma yok

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 500 liralık banknot çıkacağı ve paradan altı sıfır atılacağına ilişkin iddialara yanıt verdi. Erkan, ''Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır" dedi.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erkan bir süredir devam eden 500 TL'lik banknot tartışmalarına ilişkin, "Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır" dedi.

Öte yandan Erkan, KKM'nin ilk 6 ayda bağlayıcı olmayacak şekilde yaklaşık 90 milyar lira olduğunu da söyledi. Erkan ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise 60 milyar lira olduğunu dile getirdi.

"Bu çok iyi bir gelişme"

Erkan, kur korumalı hesaplara ilişkin, "Son dört haftada aylık enflasyonda düşüşlerin olduğunu görmekteyiz. Güven ve istikrar ortamını ekonomik ekip olarak karşıladıkça da KKM'de gerileme varken rezervlerde artış TL mevduata geçiş daha da fazla bir şekilde. Aynı şekilde yabancı para döviz mevduatlarında düşüş var. Bu çok iyi bir gelişme. Bunun devamı için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. KKM çıkışı da zaman içinde sakin kararlı bir şekilde rezervler güçlendikçe, TL enstrümanları geliştirdikçe dengeli bir şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Kredi kartı kullanımı azalıyor"

Kredi kartlarına ilişkin Erkan, "İhtiyaç kredisi ve nakit kredi arasındaki fark kapandı, kredi kartı kullanımı azalıyor. KKM bakiyesi gerilerken rezervlerde de artış sağlanması, KKM'den ve döviz mevduattan TL'ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve TL'ye arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret etmektedir" dedi.

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