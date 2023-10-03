Yüksek kar vaadiyle 27 kişiyi dolandıran kadına 81 yıl hapis cezası

Aydın'da kripto para borsasında yüksek kar vadederek 27 kişiyi dolandırdığı öne sürülen kadına 81 yıl hapis cezası verildi, kocası ise beraat etti.

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Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları ve bazı müştekiler katıldı.

Tutuksuz yargılanan S.G.Y. ile eşi O.Y. duruşmaya SEGBİS'le bağlandı.

Duruşmada son sözleri sorulan S.G.Y, suç işleme kaydıyla hareket etmediğini, herkesin her şeyin farkında olduğunu öne sürerek beraatın talep etti.

O.Y. de suçsuz olduğunu belirterek beraatını istedi.

Mahkeme, S.G.Y'ye birden fazla kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 81 yıl hapis cezası vererek tutuklanmasına hükmetti. Sanık hakkında ayrıca 394 bin 200 lira da para cezası verildi.

O.Y. ise hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

Piyasadan yaklaşık 3 milyon lira toplamışlar

Aydın'da, aralarında akademisyen ve doktorların da olduğu 27 kişi, kripto para borsasında yüksek kar vadederek kendilerini dolandırdığını öne sürdükleri S.G.Y'den şikayetçi olmuştu. S.G.Y, düzenlenen operasyonda 8 Kasım 2019'da Bursa'da yakalanmıştı. Tutuklanan S.G.Y, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Savcılık, S.G.Y'nin kocası O.Y'nin de ifadesine başvurmuştu. Şüphelilerin piyasadan yaklaşık 3 milyon lira topladığı öne sürülmüştü.

Şüphelilerin hileli davranışlarla müştekileri aldatıp menfaat temin ederek dolandırıcılık suçunu işlediklerinin sabit olduğu savunulan iddianamede, her 2 şüpheli için de ayrı ayrı 27 kez, 1'er yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 135'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.