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Ankara'da iki kardeşin kavgası feci bitti!

Ankara'da iki kardeşin kavgası feci bitti!

Ankara’da bir kişi, kavga ettiği kardeşini bacağından silahla vurarak yaraladı.Saldırgan ağabey polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, Haymana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa K. ile kardeşi Yılmaz K. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Ağabey Mustafa K., kardeşini bacağından silahla vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kardeş ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Saldırgan ağabey ise polis tarafından gözaltına alındı.

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