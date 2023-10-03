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The Times Gazetesi en iyi 10 tatil yeri listesine bakın nereyi ekledi

The Times Gazetesi en iyi 10 tatil yeri listesine bakın nereyi ekledi

 İngiliz The Times gazetesinin ekimde tatil için en iyi 10 adres listesinde Muğla'nın Fethiye ilçesinin ikinci sırada gösterildiği bildirildi.

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Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, "Best places for a beach holiday in October" başlığıyla "Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler" listesini açıklayan The Times gazetesinin Türkiye'den sadece Fethiye'yi seçtiği belirtildi.

The Times'ın "Bütçesine dikkat eden gezginlerin daha düşük fiyatlardan yararlanması için ideal bir fırsat" yazısıyla paylaşılan liste ise şu şekilde paylaşıldı:

"İbiza (İspanya), Fethiye (Türkiye), Malta, Zanzibar (Tanzanya), Goa (Hindistan), Cape Town (Güney Afrika), Algarve (Portekiz), Jamaika, Tulum (Meksika), Girit (Yunanistan)"

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