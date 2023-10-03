CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İçişleri Bakanı'nı tebrik ettim

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Abone ol

16 Temmuz’da tatile giren TBMM önceki gün açıldı. Siyasi partilerin Meclis mesaisi başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Ankara'daki hain saldırı ile ilgili Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Geçtiğimiz Pazar günü, Ankara’da bir terör saldırısı oldu. İki polis kardeşimiz yaralandı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kayseri’de şehit edilen veteriner kardeşimize de Allah’tan rahmet diliyoruz.

Teröre karşı olmak hepimizin ortak görevidir. O nedenle ortak tepki vermek hepimizin temel görevlerinden birisidir. Pazar sabahı İçişleri Bakanımızı aradım, olay hakkında bilgi aldım.

İçişleri Bakanı'na uyuşturucu baronları ve çetelerle mücadelesi üzerinden tebrik ettim. Bunun özellikle altını çizmek isterim."