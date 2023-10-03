Cumhurbaşkanı Erdoğan 'vakti artık gelmiştir dedi muhalefete çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerine yeni anayasa çağrısı yaparak, "Vesayetçilerin 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türkiye'nin ayağına vurduğu 12 Eylül rejiminin perçinlediği prangaların sökülüp atılma vakti artık gelmiştir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da "Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı"nda konuştu. Erdoğan'ın gündeminde yeni anayasa çalışmaları vardı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Cumhuriyetimizin 100. yaşını, bir anma etkinliğinden öte yeni reform hamlelerimizle hak ettiği şekilde kutlamak istiyoruz.

Sivil anayasa talebi, iradesine gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir.

Vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını genişletme idealimizin tepesinde ülkemizi darbe anayasasından kurtarmak vardır.

"Kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur"

Bu talebe, siyaset kurumu başta olmak üzere, sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur.

Darbe anayasasından kurtulmalıyız. Vesayetçilerin 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türkiye'nin ayağına vurduğu 12 Eylül rejiminin perçinlediği prangaların sökülüp atılma vakti artık gelmiştir. Bu talebe siyaset kurumu başta olmak üzere sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama yükümlülüğü yoktur.

"Tartışmaya açık olduğumuzu ifade ettik"

85 milyonun tamamının kırmızı çizgileri haricinde her konuyu görüşmeye, tartışmaya açık olduğumuzu ifade ettik. Yeni dönemde sivil, kuşatıcı bir anayasayla buluşturmak olduğu açıktır. Uzun yıllar sonra ilk kez yeni anayasa konusunda müspet atmosferi bu bakımdan önemli gördüğümü belirtmek istiyorum.

Batı'ya terör örgütlerine destek tepkisi

Klasörler dolusu delile rağmen terör elebaşılarına yönelik hiçbir adım atılmamasını ne kendimize ne milletimize izah edemiyoruz.

Binlerce evladını teröre kurban vermiş bir millet olarak, eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı gerçekten anlayamıyoruz.

"Siyasi sığınmacı denilerek adeta baş tacı edilecekti"

Önceki gün Meclis'imizin açılışına denk getirilen terör eylemi oldu. Polisimiz süratli müdahalesiyle teröristler eylemine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Her açıdan alçak bir saldırıyla ve buna teşebbüs eden terör örgütüyle karşı karşıyayız. Bu caniler etkisiz hale getirilmeseydi ve bir şekilde yurt dışına kaçmış olsaydı siyasi sığınmacı denilerek adeta baş tacı edilecekti.

"Kınamayla birlikte artık somut adımlar görmek istiyoruz"

Biz acımızı paylaşan dostlarımızdan kınamayla birlikte artık somut adımlar görmek istiyoruz. Buradaki kıymetli misafirlerimizin destekleriyle bu haklı beklentimizin önümüzdeki dönemde daha makus bulacağına inanıyorum.