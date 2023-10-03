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Van'da ahırda korkunç manzara! 130 koyun telef olmuş halde bulundu

Van'da ahırda korkunç manzara! 130 koyun telef olmuş halde bulundu

VAN'ın Tuşba ilçesinde bir vatandaşa ait 130 koyun, bilinmeyen bir nedenle telef oldu.

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Edinilen bilgilere göre, Tuşba ilçesine bağlı Kasımoğlu Mahallesi’nde ikamet eden Ersoy Öntürk'e ait 130 koyun telef oldu. Evinin bitişiğinde bulunan ahırda baktığı küçükbaş hayvanların otlatmak için ahıra giren Öntürk, korkunç manzarayla karşılaştı.

Ahırdaki koyunların çoğunun yerde yattığını, bazılarının ise can çekiştiğini gören Öntürk, hemen komşularına, jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen ekipler inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre 130 koyunun telef olduğu tespit edildi.

Dün akşam 19.000 sularında koyunlarını ağıla bıraktığını ifade eden Öntürk, "Tekrar sat 21.00 sularında ağıla gelip kontrol ettiğimde bir sıkıntı yoktu. sabah 05.30 sularında otlatmaya getirmek için ağıla girdiğimde 157 koyundan 130'u telef oldu. komşular gelip kapıyı açarak sağ olanları dışarı çıkardık. Benim geçim kaynağım bunlardı. Yaklaşık 850 bin liralık bir maddi zararım var. Ne olduğunu anlayamadık, gece koyunlarımızı ahıra bıraktık sabah kalktığımızda telef oldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, mağdur durumdayız, uzanacak bir yardım eli bekliyoruz" diye konuştu.

İşlemler yapıldıktan sonra Tuşba Belediyesinin mahalleye gönderdiği iş makinesi ile koyunlar mahallenin dışında açılan çukura gömüldü.

van
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