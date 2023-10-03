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Süper Lig ekibi, Emre Belözoğlu'nu göreve getirdi!

Süper Lig ekibi, Emre Belözoğlu'nu göreve getirdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

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Süper Lig ekibi Ankaragücü, Tolunay Kafkas'ın yerine gelecek ismi açıkladı. Başkent ekibinin yeni teknik direktörü, son olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu oldu.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Emre Belözoğlu ile her konuda anlaştık. Her iki taraf için de hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

MKE Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından Belözoğlu için 'hoş geldin' paylaşımı yapıldı. 

Teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe'yle başlayan Eme Belözoğlu, Başakşehir Futbol Kulübünde 2 yıl görev aldı. Belözoğlu, bu sezonun 4. haftasında Başakşehir'den ayrılmıştı.

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