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Cem Küçük ile Birgün muhabiri birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu! Konu Mehmet Şimşek'in danışmanı...

Cem Küçük ile Birgün muhabiri birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu! Konu Mehmet Şimşek'in danışmanı...

Birgün gazetesi, Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in basın danışmanı Sibel Tokgöz'ün çifte maaş aldığını ve aylık kazancının 200 bin TL olduğunu iddia etti. Cem Küçük, Birgün'e 'paçavra' haberi yazan muhabire de "sözde gazeteci" dedi. Haberi yapan İsmail Arı'nın cevabı sonrası büyük kavga çıktı...

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TGRT sabah haberlerini sunan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ile Birgün gazetesi muhabiri İsmail Arı birbirine girdi. Birgün gazetesinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in basın danışmanı Sibel Tokgöz'ün çift maaşlı olduğu iddiasına Cem Küçük 'Birgün paçavrası' diye cevap verince sosyal medyada karılıklı sert atışmalar yaşandı. 

Mehmet Şimşek'in danışmanı çift maaşlı...

Birgün gazetesi, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Basın Danışmanı Sibel Tokgöz’ün çift maaşlı olduğunu, Bakanlık'tan aldığı maaş dışında “Borsa İstanbul, Takas İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği” tarafından kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) yönetim kurulu üyesi olduğunu ve Tokgöz’ün aylık gelirinin 200 bin TL olduğunu haber yaptı.

'Birgün paçavrası', 'sözde muhabir'...

Birgün'ün haberini alıntılayan Cem Küçük ise, "Sibel hanımı tanırım, dürüst biridir. “Rakam bu değil, yanından bile geçmiyor” dediği halde Birgün paçavrası yalanı ısrarla sürdürmüş. Üstelik sözde muhabir Sibel hanımla konuşmuş ama buna rağmen yalan yazmakta beis görmüyorlar. Muhalefet zekası bu kadar" paylaşımı yaptı. 

'Cemaat gazetesinde yazan, kirli Ftullahçı'

Cem Küçük'ün paylaşımına haberi yapan Birgün muhabiri İsmail Arı, "Gazetecilik mezunu insan neden ekonomiyle ilgili bir şirketin yönetim kurulunda demiyor. Basın danışmanı neden çift maaş alıyor demiyor. Çünkü tüm bunlar Cem Küçük ve avaneleri için normal şeyler. Ayrıca, paçavra arıyorsan yazdığın cemaat gazetesine bak. Kirli Fetullahçı… " diye tepki gösterdi. 

İsmail Arı'nın suçlamasına cevap veren Cem Küçük ise, "Hangi FETÖ gazetesi ve hangi FETÖ geçmişi mahkemede anlatacaksın. Seni de hukuken tarihin çöplüğüne göndereceğim, daha önce gönderdiğim ağababaların gibi." karşılığı verdi. 

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