MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den emekli maaşı zammı açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayat pahalılığının günden güne etkisini kaybedeceğini söyledi MHP lideri, emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde zam yapılması ve zammın kök ücrete yansıtılması çağrısında da bulundu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup toplantısında gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu. Ankara'daki terör saldırısına değinen Bahçeli, fitne uyarısı yaptı. İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları:

Türk vatanı kıyamete kadar helali hakkımızdır. Namusumuza emanettir. Hain emeller barınamayacaktır. Bizim delimiz de vardır, velimiz de vardır. O deliler millete, vatana meftundur. En delimiz bile satılmış kalemlerden çok daha akıllı çok daha adam oğlu adamdır.

Türkiye Cumhur İttifakı ile güvence altındadır

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kronik sorunlara neşter vurduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin umu olduğunu gösterdik. Gücümüze güç kattık. MHP ve Cumhur İttifakı güçlü olduğu sürece demokrasi güvence altındadır. Türkiye'nin öncelikli meselelerin çözümünde her çabayı gösterecek Cumhur İttifakı olacaktır.

Zillete yer yoktur

Türkiye'nin ne geçmişinde ne de geleceğinde zillete yer yoktur. Koltuk kavgalarıyla siyasetin dibini boylayanlarda zaten umut yoktur. Terör örgütleriyle can ciğer kuzu sarması olanlara kanacak bir Allah'ın kulu yoktur.

Tarihiyle, kültürüyle, hukuk ve haysiyet ölçüleriyle, artık sesini yükselten sözünü dinleten itirazlarını selelendiren güçlü bir Türkiye, kristalize bir Türkiye vardır.

Kılıçdaroğlu'nun "meşruiyeti yoktur" açıklamasına tepki

Bunalımdan bunalıma sürüklenen CHP genel başkanının 'bu hükümetin meşruiyeti yoktur' açıklaması aziz milletimize hakarettir. Demokrasiyi demogojiye çeviren despotların tavrı neyse aynısını sergileyen Kılıçdaroğlu için meşruiyetin kaynağı nedir?

ABD ve İngiltere'de FETÖ'cülerle ittifak kurmak mı meşrutiyet, PKK ve HDP ile buluşmak mı meşrutiyet? Kavala'ya özgürlük istemek mi meşrutiyet? Anlatsın da bilelim. Neresi meşrudur da bize meşrutiyet ahkamı kesmektedir. Kılıçdaroğlu kendine baksın, işine baksın, İtibarını nasıl kazanacağını hesap etsin.

Hıyanetin defteri dürülecek

CHP yoldan çıkmıştır. MHP ve Cumhur İttifakı kurusıkı atayan siyasi kadavralarla polemik atacak kadar şaşkın ve şuursuz değildir. Milletimiz bu siyasi kötürümlere hak ettikleri dersi vermişti. Hala kafaları anlamamış, bana mısın dememiş... Turpun büyüğü 31 Mart'ta çıkacak, hıyanetin defteri dürülecek"

Birinci gündem konumuz depremin yaralarını sarmak ve konutları depremzedelere teslim etmektir.

Emekli maaşlarını iyileştirme çağrısı

Hayat pahalılığı günden güne tesirini kaybedecektir. Emekli maaşlarındaki muhtemel iyileştirmeler enflasyonun üzerinde zam verilmesi zammın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimizdir. Küçük esnafın emeklilik gün sayısı 7200'e indirilmelidir.

Ankara'daki terör saldırısı girişimi

1 Ekim'de Emniyet Genel Müdürlüğü önüne kadar gelen teröristler saldırı girişiminde bulunmuşlardır. Terörü lanetliyorum. Bu kanlı eylemi PKK'nın şerefsiz bir aparatının gerçekleştirdiği belli olmuştur. Terörün Türkiye'ye geri adım attırması asla mümkün değildir. Bu insanlık defolarının kökü kurutulacaktır. Terör saldırısının önü ve arkası aydınlatılacak, teröristlerin Ankara'ya nasıl geldikleri açıklığa kavuşacaktır. 1 Ekim saldırısı Türkiye'ye karşı yapılmıştır.

Arsızlık ve ahlaksızlıktır

Bu saldırıdan hemen sonra İçişleri Bakanlığı ekseninde maksatlı tartışmaların hedeflenmesi, bakanlar arası fitne üretilmesi arsızlık ve ahlaksızlıktır. Tescilli FETÖ'cülerin özellikle Sayın Soylu'ya iftira kuyruğuna girmeleri bazılarının da İçişleri Bakanı'nı kötülemeleri kurulan bir tuzaktır. Kamu görevlilerimizin itibarlarıyla oynanması çok tehlikeli sonuçlara sebebiyet verecektir. Vatan evlatlarına sahip çıkmak, üstlendikleri makamlarda sabit tutmak kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Onların üzülmesi çok sakıncalıdır

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek çok zordur. 15 Temmuz'dan sonra vatana ve millete hizmet eden evlatları darıltırsak, küstürürsek ihtiyaç hasıl olduğunda ararsak bulamayız. Devlet yönetiminde duygusallık, ihmal olmaz. Kahramana mükafat, haine cezadan başka bir şey olamaz. Terörle mücadelede deneyim kazanmış, kendisini vakfetmiş kim varsa başımızın tacıdır. Onların üzülmesi çok sakıncalıdır."

Yeni anayasa açıklaması: MHP 100 maddelik metinle hazırdır

Darbe anayasası Türkiye'ye layık değildir. Vakit gelmiştir, ülkemizin yeni bir anayasa ile taçlandırmalıyız. MHP 100 maddelik metinle hazırdır. 100'üncü yılı yeni anayasa ile taçlandırmak ortak hedefimizdir.

Kıbrıs devleti demek gerek

Suriye ile Mısır ile temasla memnuniyet vericidir. Sığınmacıların geri dönüşleri için tedbirler alınmalıdır. Komşu ülke insanlarına cephe almak provokatörlüktür" dedi. Bahçeli, "Artık KKTC demeye gerek yok, Kıbrıs devleti demek gerek. Tarihi ve kültürel birlikteliğin çatı kuruluşu olan TDT, kardeşlik hissiyatını pekiştirecektir.