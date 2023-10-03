Ekim ayı kira artış oranı belli oldu, kaç para oldu?

Ekim ayı kira artış oranı, eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki, ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?

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Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ekim ayı kira artış oranları mülk sahipleri ve kiracılar tarafından sorgulanmaya başladı. Ekim ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte ekim ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, ekim ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatıldığını açıklamış ve şunları söylemişti;

"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.

Ekim ayı kira artış oranı nedir?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

İş yerleri için durum farklı

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Ekim ayı kira artış oranı yüzde 55.30 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi ekim ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 55.30 olarak uygulayacak.