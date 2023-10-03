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Türkiye'nin ilk şarj istasyonu haritası ilk kez ortaya çıktı! 15-20 dakikada şarj olacak

Türkiye'nin ilk şarj istasyonu haritası ilk kez ortaya çıktı! 15-20 dakikada şarj olacak

Elektrikli araçların Edirne'den Kars'a kesintisiz ulaşımını sağlayacak Türkiye'nin şarj istasyonu haritası ilk kez ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, "Süper hızlı istasyonlarda 15-20 dakikada şarj mümkün olacak" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli otomobilleri Türkiye'nin dört bir yanına kesintisiz ulaştıran şarj istasyonları haritasını açıkladı.

Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Uraloğlu, trafikte yaklaşık 33 bin adet elektrikli araç bulunduğunu, şarj istasyonu soket sayısının da 9 bini aştığını belirtti. 

15-20 dakikada şarj

Togg'un yollardaki yerini hızla aldığını belirten Bakan Uraloğlu, "2030'da araçların yüzde 50'den fazlasının elektrikli araç olacağını öngörüyoruz. Şu anda 81 ilde 4.410 adet şarj istasyonunda 9.278 adet şarj soketi var. Araç başına düşen şarj noktası açısından orantısal olarak baktığımızda Türkiye, Avrupa genelinde birinci sırada. TCDD Teknik A.Ş. de EPDK'dan şarj işletmecisi lisansı aldı. Bakanlığımıza bağlı kurumlara hizmet verecek. Kurulumuna başlanan 200 kilovat gücündeki süper hızlı şarj istasyonları ile vatandaşlarımız elektrikli araçlarını 15-20 dakikada şarj edebilecek. Ülke genelinde Mart 2024'e kadar 50 adet şarj istasyonu devreye alınacak." dedi. 

İstanbul'a akıllı yol

Bakan Uraloğlu, Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında 30 kilometrelik akıllı yol çalışması yağıldığını söyledi. Uraloğlu, "Türksat ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile çalışma yürütüyoruz. Oraya fiber hatlar döşenecek. Araçla yolun haberleşmesini ve araçla aracın haberleşmesini sağlayacağız." diye konuştu. 

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