BIST 8.487
DOLAR 27,50
EURO 28,84
ALTIN 1.612,40
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bulgaristan sınırında 4 milyon lira değerinde para yakalandı

Bulgaristan sınırında 4 milyon lira değerinde para yakalandı

BULGARİSTAN'ın Türkiye’ye açılan Kapitan Andreevo sınır kapısından Türkiye’ye geçmeye çalışan otobüs ve tırda 4 milyon lira değerinde para yakalandı.

Abone ol

Bulgaristan Sınır kapısına sabah saatlerinde sınır kapısına gelen 12 yolcu, bir görevli ve bir şoförün bulunduğu otobüste yapılan aramada sürücü koltuğunun altına, poşetler içerisinde 200, 100, 50, 10 ve 5 euroluk banknotlar halinde saklanmış halde bulunan paraya el konuldu.

Ele geçirilen miktarın 44 bin 850 euro olduğu belirlendi. Paranın otobüste görevli kişiye ait olduğunun belirlenmesi üzerine Türk vatandaşı olan 34 yaşındaki K.A. hakkında işlem başlatıldı.

Tır şoförü döşeme arasına 83 bin 410 İngiliz sterlin sakladı

İngiltere’den gelip, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye mal taşıyan Türk plakalı bir tırın Türk vatandaşı şoförü yanında beyan edilecek yüksek miktarda değerli ziynet eşyası, Leva veya diğer döviz cinsinden para bulunmadığını belirtti.

Şüphelenen Bulgar yetkililer aracı detaylı olarak aradığında, sürücü kabininin arka kısmındaki döşemenin arka kısmına saklanmış İngiliz Sterlini cinsinden para balyalarını buldu. Ele geçirilen toplam 83 bin 410 İngiliz Sterlini'ne el konuldu.

Yakalanan paralara el konulurken otobüs görevlisi ve tır şoförü hakkında olaylarla ilgili Haskovo Bölge Dairesi Svilengrad Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kurban kolisinden çıkanlar şoke etmişti! Kendilerini böyle savundular
Kurban kolisinden çıkanlar şoke etmişti! Kendilerini böyle savundular
İzmir'de bir esnaf arıyı kurtarmak isterken az kalsın canından oluyordu
İzmir'de bir esnaf arıyı kurtarmak isterken az kalsın canından oluyordu
İstanbul'da kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen taksici tutuklandı
İstanbul'da kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen taksici tutuklandı
Alkol fiyatları yine arttı, sosyal medyadan duyurdu
Alkol fiyatları yine arttı, sosyal medyadan duyurdu
İYİ Parti'den yerel seçim açıklaması: Sürpriz adaylarımız olacak
İYİ Parti'den yerel seçim açıklaması: Sürpriz adaylarımız olacak
Bitlis'te polis memuru şehit oldu
Bitlis'te polis memuru şehit oldu
Tabela yine değişti! Akaryakıta bir zam daha geldi! İşte güncel fiyatlar
Tabela yine değişti! Akaryakıta bir zam daha geldi! İşte güncel fiyatlar
Tartışılan öğretmen mülakatları hakkında Tekin net konuştu! Görmek zorundayım...
Tartışılan öğretmen mülakatları hakkında Tekin net konuştu! Görmek zorundayım...
Meral Akşener seçim sonrası genel başkanlığı bırakacak yerine düşündüğü isim Barış Yarkadaş kulis aktardı
Meral Akşener seçim sonrası genel başkanlığı bırakacak yerine düşündüğü isim Barış Yarkadaş kulis aktardı
PKK'ya yönelik 'Kahramanlar' operasyonu başlatıldı! Bakan Yerlikaya: 13 bin 440 polisle 466 operasyon var
PKK'ya yönelik 'Kahramanlar' operasyonu başlatıldı! Bakan Yerlikaya: 13 bin 440 polisle 466 operasyon var
Yolcu otobüsü devrildi! 9 kişi hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü devrildi! 9 kişi hayatını kaybetti
ABD'den Türkiye'nin Irak'ta PKK hedeflerine yönelik hava harekatına ilişkin tuhaf açıklama
ABD'den Türkiye'nin Irak'ta PKK hedeflerine yönelik hava harekatına ilişkin tuhaf açıklama