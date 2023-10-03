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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Meral Akşener seçim sonrası genel başkanlığı bırakacak yerine düşündüğü isim Barış Yarkadaş kulis aktardı

Meral Akşener seçim sonrası genel başkanlığı bırakacak yerine düşündüğü isim Barış Yarkadaş kulis aktardı

Yazar Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçim sonrası Genel Başkanlığı bırakacağı kulisini aktararak, "Bugün konuştuğum İYİ Partililer, Akşener’in yerel seçim sonrası Genel Başkanlığı bırakacağını yerine Buğra Kavuncu’yu düşündüğünü bu yüzden İBB’ye aday yapmak istemediğini söylediler." dedi.

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Seçim sonrası 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararı alan İYİ Parti'de gözler İstanbul adayına çevrildi.

İstanbul için öne çıkan isimlerle ilgili kulis CHP'li eski milletvekili yazar Barış Yarkadaş'tan geldi.

tv100'de katıldığı programda konuşan Yarkadaş, İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'da aday bulma konusunda zorlandığını iddia etti.

Akşener seçim sonrası bırakacak mı?

İYİ Parti'yle ilgili kulis bilgilerini aktaran Yarkadaş "İYİ Parti’de ciddi bir rahatsızlık var. Deniz Gürel'in yazdığı toplantıda bu rahatsızlık dile getirildi. Parti yöneticileri Akşener’in tutumlarına anlam veremiyor. Konuştuğum bazı parti yöneticileri ‘Meral Hanım acaba AK Parti’yle gizli bir angajmana mı girdi?’ diyorlar. Bu kuşku çok fazla arttı. İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'da aday bulmakta zorluk çektiklerini biliyorum. Buğra Kavuncu ve Kürşad Zorlu aday olmak istemiyor. Bugün konuştuğum İYİ Partililer, Akşener’in yerel seçim sonrası Genel Başkanlığı bırakacağını yerine Buğra Kavuncu’yu düşündüğünü bu yüzden İBB’ye aday yapmak istemediğini söylediler. İstanbul'da adayın Buğra Kavuncu'nun olmayacağı belli." ifadelerine yer verdi. 

"İYİ Parti’nin Ankara milletvekillerinden biri istifanın eşiğine geldi"

"Yayına gelirken önemli bir bilgi aldım" diyen Yarkadaş "Buğra Kavuncu’nun Saadettin Saran’la Ankara’da görüştüğü ve İBB Başkan adaylığı için zemin yokladığı yönünde bilgi aldım. Bu bilgiyi teyit etmek için aradım ama telefonu kapalıydı. İYİ Parti’nin Ankara milletvekillerinden biri istifanın eşiğine geldi. Mansur Yavaş’ın karşısına aday çıkarılmasına sıcak bakmayan birisi" dedi. 

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