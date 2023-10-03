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İzmir'de polis memuru dehşet saçtı! Eski kız arkadaşını öldürüp, erkek arkadaşını yaraladı

İzmir'de polis memuru dehşet saçtı! Eski kız arkadaşını öldürüp, erkek arkadaşını yaraladı

İZMİR'De polis memuru A.E.Ö., sokakta karşılaşınca tartıştığı eski kız arkadaşı öğretim görevlisi Elvin Özütaştan (42) ile erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu'na (46) tabancayla kurşun yağdırdı. Elvin Özütaştan hayatını kaybederken, Berberoğlu ağır yaralandı. Kaçan katil polis her yerde aranıyor.

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İzmir'in Konak ilçesi Göztepe Mahallesi'nde yürüyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim görevlisi Elvin Özütaştan (42) ile erkek arkadaşı Fehmi B. Berberoğlu (46), Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan A.E.Ö. ile karşılaştı. Çıkan tartışma sonucu A.E.Ö. beylik tabancasını çıkartarak Özütaştan ve Berberoğlu'na art arda kurşun yağdırdı. 

Doktorların çabası yeterli olmadı

Polis memuru A.E.Ö. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Ardından ambulanslarla Berberoğlu ile Özütaştan ayrı hastanelere nakledildi. Özütaştan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Eski milli yüzücüye 7 kurşun gelmiş

Eski milli yüzücü olduğu belirtilen ve saldırı sırasında sağ omzuna 2, sol omuzuna 3, bel bölgesine 1, sırtına ise 1 olmak üzere toplamda 7 kurşun isabet eden Berberoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 

Katil polis her yerde aranıyor

Olay yerinde inceleme yapan polis memurları çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Polis ekipleri, şüpheli A.E.Ö.'nün yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. 

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