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Başakşehir deplasmanda Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı

Başakşehir deplasmanda Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir deplasmanda Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Başakşehir'i konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona erdi. 

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 4'e Kayserispor da 10'a yükseltti. 

Gelecek hafta Kayserispor deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. 

Çağdaş Atan sadece bir kez kazandı

Süper Lig'de üst üste 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, alınan kötü sonuçların ardından ligin üçüncü haftasında Teknik Direktör Emre Belözoğlu'yla yollarını ayırdı. 

Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra Başakşehir'in başına geçen Çağdaş Atan, turuncu-lacivertli takımla ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmişti. Devamında Galatasaray'a 2-1 ve Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Başakşehir, Kayserispor maçında da 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Çağdaş Atan yönetiminde 4 maça çıkan İstanbul ekibi, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ayrıca Başakşehir'in galibiyet hasreti de 3 maça çıkmış oldu.

Mondihome Kayserispor: 0 - RAMS Başakşehir: 0

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma (Dk. 88 Kolovetsios), Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Morte (Dk. 82 Bahoken), Jeanvier, Ackah, Ramazan Civelek (Dk. 78 Hasan Ali Kaldırım), Mane, Thiam

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Opoku, Dubois, Lima (Dk. 5 Cemali Sertel), Keny (Dk. 74 Piatek), Karzev, Deniz Türüç (Dk. 89 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan, Figueiredo, Ousseynou Ba, Dennis (Dk.74 Abeid)

Sarı kartlar: Dk. 21 Ackah, Dk. 61 Jeanvier (Mondihome Kayserispor), Dk. 51 Deniz Türüç, Dk. 80 Piatek (RAMS Başakşehir)

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