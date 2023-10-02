Depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidi ve mühendisi hakim karşısında

Adana'da depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhit Murat Helete ile tutuksuz teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet G'nin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

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Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Helete, tutuksuz sanık Mehmet G. ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Helete, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Bu bina için 1975 yılı deprem yönetmeliğine uygun malzemeler kullandık. İşçilik yönüyle ilgili binada herhangi bir kusur yoktu. Binanın yapımına 1997 yılında başladık. 1999 yılında da teslimlerini sağladık. Binanın yapımında herhangi bir kusurumuz yoktur. 1998 yılındaki Adana depreminde binada bir zarar oluşmamıştır. 6 Şubat'ta depremde bina ciddi zarar görmemiştir. Son depremde kısmen zarar görmüştür. Dolayısıyla binamızın sağlam olduğunu düşünüyorum. Bina tamamıyla çökmemiştir. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Sanık Mehmet G. ise binanın yapımında teknik uygulama sorumlusu olmadığını öne sürerek, "Bu nedenle bina ile ilgili benim sorumluluğum yoktur. Belediye kayıtlarında binanın teknik uygulama sorumlusunun başka birisi olduğu görülecektir. Emniyette verdiğim ifademi tekrar ediyorum" dedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de tutuklulukta kaldığı süre, delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ile sanık Murat Helete'nin tahliyesine, sanık Mehmet G'nin binanın inşaatı sürecinde teknik uygulama sorumlusu olup olmadığı konusunda rapor alınmasına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Kubilay Apartmanı'nın müteahhidi Murat Helete 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.