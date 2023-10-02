BIST 8.487
DOLAR 27,46
EURO 28,88
ALTIN 1.617,61
HABER /  DÜNYA

ABD terör saldırısını kınayarak, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi

ABD terör saldırısını kınayarak, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi

ABD Kongresi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Joe Wilson, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınayarak, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi.

Abone ol

Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi siyasetçi Wilson, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kongre'nin ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şiddetin hiçbir türü asla kabul edilemez. ABD, NATO müttefikimiz Türkiye ile güçlü bir şekilde dayanışma içerisindedir. "

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da X'ten yaptığı paylaşımda, ABD'nin İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısını kınadığını belirterek, yaralananlara acil şifalar diledi.

Sullivan, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da gerçekleştiği ilk gün terör saldırısını kınayarak, "NATO müttefikimiz Türkiye ve Türk halkının yanındayız." vurgusunda bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Nüfusu azalan Yunanistan'da yeni doğan bebek sayısı 2022'de geriledi
Nüfusu azalan Yunanistan'da yeni doğan bebek sayısı 2022'de geriledi
Gazetecilere yeşil pasaport talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Gazetecilere yeşil pasaport talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Galatasaray'ın, Manchester United maçı kamp kadrosu belli oldu!
Galatasaray'ın, Manchester United maçı kamp kadrosu belli oldu!
Düzce'de dalgaların boyu 5 metreye ulaştı!
Düzce'de dalgaların boyu 5 metreye ulaştı!
Marmara Gölü kurudu balıkçı tekneneleri hurdaya çıktı
Marmara Gölü kurudu balıkçı tekneneleri hurdaya çıktı
2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına başvurular uzatıldı
2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına başvurular uzatıldı
Manchester United-Galatasaray maçı öncesi Erik ten Hag ve Varane konuştu
Manchester United-Galatasaray maçı öncesi Erik ten Hag ve Varane konuştu
DEAŞ'da canlı bomba eğitimi alan Irak uyruklu kişi yakalandı!
DEAŞ'da canlı bomba eğitimi alan Irak uyruklu kişi yakalandı!
Kahramanmaraş depremini bilmişti! O bölgeyi uyardı 48 saat içinde deprem olacak!
Kahramanmaraş depremini bilmişti! O bölgeyi uyardı 48 saat içinde deprem olacak!
Altının kilogramı geriledi! En fazla işlem yapanlar belli oldu
Altının kilogramı geriledi! En fazla işlem yapanlar belli oldu
Eda Erdem'ni ismi evinin sokağına verildi
Eda Erdem'ni ismi evinin sokağına verildi
İstanbul'da yolcudan fazla ücret isteyen taksicilere ceza kesildi!
İstanbul'da yolcudan fazla ücret isteyen taksicilere ceza kesildi!