ABD terör saldırısını kınayarak, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi

ABD Kongresi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Joe Wilson, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınayarak, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi.

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Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi siyasetçi Wilson, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kongre'nin ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şiddetin hiçbir türü asla kabul edilemez. ABD, NATO müttefikimiz Türkiye ile güçlü bir şekilde dayanışma içerisindedir. "

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da X'ten yaptığı paylaşımda, ABD'nin İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısını kınadığını belirterek, yaralananlara acil şifalar diledi.

Sullivan, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da gerçekleştiği ilk gün terör saldırısını kınayarak, "NATO müttefikimiz Türkiye ve Türk halkının yanındayız." vurgusunda bulunmuştu.