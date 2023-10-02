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Altının kilogramı geriledi! En fazla işlem yapanlar belli oldu

Altının kilogramı geriledi! En fazla işlem yapanlar belli oldu

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 615 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 611 bin lira, en yüksek 1 milyon 685 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,2 azalarak 1 milyon 615 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 661 milyon 510 bin 353,26 lira, işlem miktarı ise 2.241,00 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 735 milyon 89 bin 912,50 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Zirve Değerli Madenler ve Çakmakçı Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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