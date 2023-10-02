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Ses getiren iddia! Real Madrid, Arda Güler'e verdiği sözü çiğnemek üzere

Ses getiren iddia! Real Madrid, Arda Güler'e verdiği sözü çiğnemek üzere

Real Madrid'e transfer olduğundan beri 2 kez sakatlanması nedeniyle henüz hiçbir maçta forma giyemeyen Arda Güler ile ilgili, Real Madrid cephesinden flaş bir hamle gelmek üzere. İddiaya göre Real Madrid, Arda Güler'i devre arası transfer döneminde bir başka La Liga ekibine kiralık göndermeyi planlıyor.

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Real Madrid'e büyük umutlarla transfer edilen fakat yaşadığı sakatlıklar sonrası bir türlü formasına kavuşamayan Arda Güler hakkında Real Madrid cephesinden ilginç bir karar çıkmak üzere...

Barcelona'ya imza atmak üzere olan Arda Güler transferinde Real Madrid araya girmiş ve genç oyuncuya as takımda forma giyebileceği garanti edilmişti.

Bu teklifi duyan Arda Güler, kararını Real Madrid'den yana kullanmış ve son dakikada Barcelona'yı reddetmişti. Arda'nın asla başka takıma kiralanmayacağı ve gelişimini Real Madrid'de sürdüreceği de taahhüt edilmişti.

İspanya basınında çıkan haberde, Real Madrid, Arda Güler'i devre arası transfer döneminde bir başka La Liga ekibine kiralık göndermeyi planladığı yazıldı.

Arda Güler cephesinin bu gelişmeden bir hayli rahatsız olduğu ve kendisine verilen sözün tutulmaması durumunda sorun çıkartabileceği aktarıldı.

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