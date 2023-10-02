Ordu'nun içli tavası coğrafi işaretle tescillendi

Karadeniz’de hamsiden yapılan, yerli ve yabancı turistlerin Ordu’da aradığı bir lezzet olan ‘Ordu içli tava’, coğrafi işaret aldı. ‘Ordu içli tava’nın tescillenmesiyle birlikte il genelindeki coğrafi işaret alınan ürün sayısı 16’ya yükseldi.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kente özgü ürünlerin marka değerinin ve tanınırlığının artırılması amacıyla yaptığı çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar birçok ürüne coğrafi işaret alan Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Ordu içli tava’ için yaptığı başvuru da kabul edildi. ‘Ordu içli tava’, Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumunun 15 Ağustos 2023 tarih ve 155 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.

Tescilli ürün sayısı 16’ya yükseldi

Ordu içli tavanın coğrafi işaret almasının ardından il genelindeki coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 16’ya çıktı. Daha önce Kabataş helvası, Ordu Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (Dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Gürgentepe çoban fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu Taflan turşusu, Ordu Sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması ve Mesudiye kuru ekmeği/Mesudiye ğoliti, Ordu pidesi/Ordu yağlısı, Ordu fındıklı burma tatlısı tescillenmişti.

Ordu içli tava nasıl hazırlanır?

Ordu içli tava, temizlenip kılçıklarından ayrılmış hamsilerin tavanın yüzeyini kapatacak şekilde dizilip üzerine hazırlanan iç pilavın koyulup tekrar hamsiyle kapatılıp pişirilmesiyle elde edilen Ordu iline özgü yöresel bir yemektir. İç pilav yapımında pirinç, kuru soğan, kuru üzüm ya da kuş üzümü, dolmalık fıstık, maydanoz, karabiber, pul biber ve tuz kullanılır. İçli tava yapımında Ordu ili kıyılarında avlanan büyük boyutlardaki (en az 9 cm) hamsiler kullanılır.