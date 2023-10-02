BIST 8.509
DOLAR 27,44
EURO 28,92
ALTIN 1.618,94
HABER /  EKONOMİ

SPK'da başvurular elektronik ortamda yapılabilecek!

SPK'da başvurular elektronik ortamda yapılabilecek!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), çalışmaları tamamlanan “Elektronik Başvuru Sistemi (e-Başvuru)” projesinin ilk etabını kullanıma hazır hale getirdi.

Abone ol

SPK açıklamasına göre, Kurul teknolojiyi faaliyetlerinde daha yoğun kullanma hedefi doğrultusunda yeni bir projeyi hayata geçirdi.

SPK böylece çalışmaları tamamlanan “Elektronik Başvuru Sistemi (e-Başvuru)” projesinin ilk etabını kullanıma hazır hale getirdi.

Sermaye piyasası kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Kurul'a yapmakta oldukları başvuruların elektronik ortamda alınmasını hedefleyen e-Başvuru projesi ile SPK'ya yapılacak başvuru süreçleri elektronik ortama taşınarak, başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

e-Başvuru uygulamasının ilk etabı bugün itibarıyla devreye alındı. İlk etapta Portföy Yönetim Şirketleri ve Yatırım Ortaklıkları, Kurul'a e-Başvuru uygulaması üzerinden başvuru yapabilecek. 2024 yılının ilk ayından itibaren de SPK'ya tabi tüm kurum, kuruluş ve ortaklıklarının halihazırda 250’nin üzerinde başvurusu elektronik ortamda yapılmaya başlanacak.

Başvuruların Kurul'a elektronik olarak yapılabilmesi için başvuru sahibi şirket/kurum yetkililerinin e-Devlet üzerinden kimlik doğrulama yaparak SPK'nın e-Başvuru hizmetine giriş yapmaları gerekiyor.

Şirket yetkilisi kontrolü ise Ticaret Bakanlığı MERSİS uygulaması entegrasyonu ile sağlanabilecek.

Hizmeti kullanmaya yetkili olan şirket yetkilisi yapmak istediği başvuru türünü seçerek, o başvuruya ait göndermesi gereken belge ve bilgileri elektronik ortamda sisteme girecek ve elektronik imza ile imzalayarak başvurusunu gerçekleştirecek.

Bu aşamadan sonra başvuru belgeleri kontrol için Kurul'un ilgili dairesine iletilecek ve ardından uzmanlara elektronik ortamda yönlendirilecek.

Uzman incelemesinden sonra eksik belge, ek belge ve başvuruya ilişkin gereken diğer belgeler yine uzmanınca elektronik ortamda talep edilecek. Böylece başvurunun her aşaması elektronik ortamda takip edilebilecek.

e-Başvuru projesi ile Kurul'a yapılan başvuruların sonuçlanma süresi kısalacak, kırtasiye azalacak. Proje öncesinde eksik bilgi/belge nedeniyle ortaya çıkan bekleme süreleri e-Başvuru sayesinde anlık olarak takip edilerek sistem üzerinden taraflara bildirilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da 2 çocuk annesi kadının talihsiz ölümü
Samsun'da 2 çocuk annesi kadının talihsiz ölümü
Bursa otobüs terminalinde iki kalp hastası yolcu kavga edince olanlar oldu
Bursa otobüs terminalinde iki kalp hastası yolcu kavga edince olanlar oldu
Gençlere bir müjde de Bakan Uraloğlu'ndan! Ücretsiz internet geliyor
Gençlere bir müjde de Bakan Uraloğlu'ndan! Ücretsiz internet geliyor
Sırbistan Kosova sınır hattı geriliminde yeni gelişme
Sırbistan Kosova sınır hattı geriliminde yeni gelişme
Önce çarpıştı, sonra takla attı, 5 kişi yaralandı!
Önce çarpıştı, sonra takla attı, 5 kişi yaralandı!
Bu sıkıntıyı çekiyorsanız, huzursuz bacak sendromunuz olabilir
Bu sıkıntıyı çekiyorsanız, huzursuz bacak sendromunuz olabilir
Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarına başladı
Bakan Yılmaz Tunç'tan bombalı saldırıya ilişkin yeni açıklama
Bakan Yılmaz Tunç'tan bombalı saldırıya ilişkin yeni açıklama
İBB açıkladı en çok yağış nereye düştü? 4 günde...
İBB açıkladı en çok yağış nereye düştü? 4 günde...
Şahinler çetesi operasyonunun yeni detayları ortaya çıktı çete içinde çete
Şahinler çetesi operasyonunun yeni detayları ortaya çıktı çete içinde çete
İhracatçıların birinci tercihi "deniz yolu"
İhracatçıların birinci tercihi "deniz yolu"
İsmail Kartal'dan Rıdvan Dilmen'e cevap! İki Fenerbahçelinin diyaloğu dikkat çekti
İsmail Kartal'dan Rıdvan Dilmen'e cevap! İki Fenerbahçelinin diyaloğu dikkat çekti