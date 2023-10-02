İsmail Kartal'dan Rıdvan Dilmen'e cevap! İki Fenerbahçelinin diyaloğu dikkat çekti

Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcısı İsmail Kartal, sosyal medya hesabından kendisine soru soran Rıdvan Dilmen'e cevap verdi. İki eski takım arkadaşı olan Rıdvan Dilmen ve İsmail Kartal'ın fotoğrafı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Abone ol

Fenerbahçe'de yeni sezona 14 maçta 14 galibiyet ile başlayan İsmail Kartal, sosyal medya hesabından Rıdvan Dilmen'e cevap vererek taraftarlarının gönlünü bir kez daha kazandı.

Dilmen, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetin ardından sosyal medya hesabından, "1988-1989 Şampiyon Fenerbahçe Ya İsmail( Arap)! Bu takımı kıskandım ben! Sen Hocam?" şeklinde yaptığı paylaşıma İsmail Kartal'ın sosyal medya adresini etiketledi.

İsmail Kartal, Rıdvan Dilmen'in bu paylaşımına, "Bu formayı sevenler kıskançlık nedir bilmezler; Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter hocam." şeklinde karşılık verdi.