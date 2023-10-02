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6.8'lik deprem üretme potansiyeli var! İzmir'deki kritik fay için hendek açtılar:

6.8'lik deprem üretme potansiyeli var! İzmir'deki kritik fay için hendek açtılar:

İzmir'deki 17 diri faydan biri olan ve bugüne kadar hiç incelenmeyen Gümüldür Fayı'nda hendek açılarak inceleme başlatıldı. 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olan faydan elde edilecek veriler, kamu kurumlarıyla paylaşılmasının ardından gerekli tedbirler alınabilecek. Araştırmaya; Afyon Kocatepe, Sivas Cumhuriyet ve Çukurova üniversitelerinden bilim insanları katılıyor.

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İzmir'de dün meydana gelen depremin ardından gözler bölgeye çevrildi. Kentteki 17 diri faydan biri olan ve 6,8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip Gümüldür Fayı için yetkililer inceleme başlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, eski deprem izlerini ve sarsıntı potansiyelini araştırmak amacıyla Gümüldür Fayı'nda hendek açarak inceleme başlattıklarını bildirdi.

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, araştırmaya Afyon Kocatepe, Sivas Cumhuriyet ve Çukurova üniversitelerinden bilim insanlarının da katıldığını belirtti.

İzmir'deki 17 diri faydan biri olan Gümüldür Fayı'nın ilk kez incelendiğini ve fayın 6,8 büyüklüğündeki depreme neden olma potansiyelinin bulunduğunu aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:

"Gümüldür Fayı, deprem üretme potansiyeli çok yüksek olan; Payamlı ve Özdere arasında kalan bölgede, 30 kilometre uzunluğunda ve Kuşadası Körfezi'nin kuzey sınırını oluşturan bir fay niteliğinde. Açtığımız hendek ile fay kesitinden örnek alarak eski depremlerin yaşını bulmak için inceleme yapacağız. Sonrasında ise fayın özellikleri, geçmişte ürettiği depremler ve üretme sıklıkları gibi sonuçlara ulaşmayı planlıyoruz. Kazılan hendek ve alınan örnekler; bizlere fayın ne büyüklükte deprem üretebileceğini, üretme periyodunu ve bunun sonucunda da alınabilecek önlemleri gösterecek."


Fayın, 30 Ekim 2020'de İzmir'de yıkıma yol açan depremin enerjisine cevap verme durumunu da araştırdıklarını vurgulayan Sözbilir, "Elde edilecek veriler, kamu kurumlarıyla paylaşılacak ve alınacak tedbirlerin temelini oluşturacak." ifadesini kullandı.

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