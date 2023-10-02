BIST 8.433
DOLAR 27,47
EURO 28,99
ALTIN 1.619,22
HABER /  GÜNCEL

Başkent’te şüpheli paket uygulaması yapılacak

Başkent’te şüpheli paket uygulaması yapılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, adliye çevresinde bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyurdu.

Abone ol

Ankara Emniyet Müdürlüğü, adliye çevresinde bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adliye çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususunu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
THY Eurolig tarihinde en çok kupa şampiyonu olan iki ülke
THY Eurolig tarihinde en çok kupa şampiyonu olan iki ülke
Togg'un sosyal medya hesabından duyurdular! Sadece Eylül ayında...
Togg'un sosyal medya hesabından duyurdular! Sadece Eylül ayında...
Niloya, yeni müzikali "Müzik Kutusu" ile Türkiye'yi dolaşacak
Niloya, yeni müzikali "Müzik Kutusu" ile Türkiye'yi dolaşacak
Sezgin Tanrıkulu hakkındaki fezleke TBMM'ye sunuldu
Sezgin Tanrıkulu hakkındaki fezleke TBMM'ye sunuldu
Estonya ve Litvanya Dışişleri Bakanlarından Ukrayna'ya destek!
Estonya ve Litvanya Dışişleri Bakanlarından Ukrayna'ya destek!
TotalEnergies'in Fransa'da başı dertte!
TotalEnergies'in Fransa'da başı dertte!
Aydın'da FETÖ üyesi 8 kişi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı!
Aydın'da FETÖ üyesi 8 kişi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı!
2 Ekim 2023 piyasalarda son durum! Dolar yeni haftada rekor tazeledi
2 Ekim 2023 piyasalarda son durum! Dolar yeni haftada rekor tazeledi
İtalya Dışişleri Bakanı: Ukrayna'yı desteklememek hata olur!
İtalya Dışişleri Bakanı: Ukrayna'yı desteklememek hata olur!
İstanbul’da skandal görüntü! Küçük çocuğa alkol içirip video çektiler
İstanbul’da skandal görüntü! Küçük çocuğa alkol içirip video çektiler
Ankara'daki bombalı saldırının yeni detayları ortaya çıktı! Davul patladı diyen teröristler aile izlenimi verip...
Ankara'daki bombalı saldırının yeni detayları ortaya çıktı! Davul patladı diyen teröristler aile izlenimi verip...
Kayseri'de yapılan biyogaz tesisi 6 bin 421 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak!
Kayseri'de yapılan biyogaz tesisi 6 bin 421 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak!