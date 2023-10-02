BIST 8.444
DOLAR 27,46
EURO 29,00
ALTIN 1.618,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de yapılan biyogaz tesisi 6 bin 421 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak!

Kayseri'de yapılan biyogaz tesisi 6 bin 421 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 4,5 megavatlık Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi'nde yıllık ortalama 20 milyon kilovat elektrik üretilecek.

Abone ol

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, yenilenebilir ve çevreci enerji üretimini hedefleyen projeleri hayata geçirirken, bir taraftan tasarruf sağlıyor diğer taraftan doğayı koruyor.

Bu kapsamda 4,5 megavat kurulu gücündeki Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi'nin açılışı hafta sonu yapıldı.

Alanında büyüklük bakımından Türkiye'de üçüncü sırada olan tesiste, hayvansal atıklardan elde edilen biyogazdan yıllık ortalama 20 milyon kilovat elektrik üretilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yap işlet devret modeli ile hayata geçirilen tesiste hayvansal atıklar dönüştürülerek, biyogazdan günde 4,5 megavat elektrik üretilirken, bu sayede 6 bin 421 hanenin elektriği karşılanacak.

Büyükbaş katı ve sıvı hayvan gübresi, kanatlı hayvan gübresi, şeker pancarı, mısır silajı, bitkisel atıklar ve benzeri gibi tonlarca organik atığın işleneceği tesiste, günlük 36 bin metreküp gaz, 117 metreküp katı fermente gübre ve 67 metreküp sıvı fermente gübre üretimi gerçekleştirilecek.

Tesiste katı gübre depolama alanı, katı ön çöktürme havuzları, 2 besleme havuzu, 2 hidroliz tankı, 6 reaktör, 3 adet 1,5 megavat üretim gücünde motor bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Evli çiftler aman dikkat! Eşine bunu söyleyenler yandı boşanma sebebi!
Evli çiftler aman dikkat! Eşine bunu söyleyenler yandı boşanma sebebi!
SPK onayladı! 350 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edecek
SPK onayladı! 350 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edecek
İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihine geçti, rekora koşuyor!
İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihine geçti, rekora koşuyor!
ŞOK Marketler’den Cumhuriyetimizin 100. yılına özel indirim şenliği! 'Sadakat' programı...
ŞOK Marketler’den Cumhuriyetimizin 100. yılına özel indirim şenliği! 'Sadakat' programı...
Uyuşturucuyu ekmeğin arasına gizleyen şüpheli yakalandı!
Uyuşturucuyu ekmeğin arasına gizleyen şüpheli yakalandı!
Ekim ayı ile birlikte kar sürprizi! Sağanak yağış kara dönüştü
Ekim ayı ile birlikte kar sürprizi! Sağanak yağış kara dönüştü
İzmir'de Gümüldür Fayında bilimsel inceleme başlatıldı
İzmir'de Gümüldür Fayında bilimsel inceleme başlatıldı
Serdar Bilgili’nin 115 milyon dolarlık ‘rant savaşı’! İBB onay verirse...
Serdar Bilgili’nin 115 milyon dolarlık ‘rant savaşı’! İBB onay verirse...
Kentsel dönüşümle ilgili milyonları ilgilendiren değişiklik! Kanun teklifi ortaya çıktı
Kentsel dönüşümle ilgili milyonları ilgilendiren değişiklik! Kanun teklifi ortaya çıktı
Ermenistan'daki eski nükleer santralin kapatılması için Türkiye devrede
Ermenistan'daki eski nükleer santralin kapatılması için Türkiye devrede
İstanbul'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü
İstanbul'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü
Adıyaman'da korkutan deprem AFAD duyurdu
Adıyaman'da korkutan deprem AFAD duyurdu