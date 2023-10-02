Serdar Bilgili’nin 115 milyon dolarlık ‘rant savaşı’! İBB onay verirse...

BEŞİKTAŞ'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili, Büyükçekmece’de 8 bin 700 metrekare olan konut alanın 23 bin metrekareye çıkartılması için yıllardır sürdürdüğü mücadeleyi İBB’ye taşıdı. İBB Planlama Müdürlüğü raporunda plan değişikliğinde bakanlık görüşü alınmadığı, 4 kat yapılaşma olan bölgeye 22 kat yapıların silüeti bozup nüfus yoğunluğunu arttıracağına vurgu yapıldı. Yeni plan İBB meclisinden geçerse Bilgili’ye tam 115 milyon dolarlık rant sağlanmış olacak.

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Büyükçekmece Belediyesi’nin 2013 yılında 24 milyon liradan satışa çıkardığı araziyi Beşiktaş eski başkanlarından Serdar Bilgili’nin şirketi Bilgili Asya Gayrimenkul isimli şirketi satın aldı. Satıştan kısa bir süre sonra kıyı kenar çizgisinde kalan arazi mahkemelik oldu. Yargı süreci iki yılda sona eren arazi 2016 yılında Büyükçekmece Belediyesi meclis gündemine geldi. İki meclis üyesi, Bilgili’nin yapacağı 10 katlı projenin imar yoğunluğu yaratacağı için şerh düştü. Karar oy çokluğuyla meclisten geçse de Mimarlar Odası meclis kararını mahkemeye taşıdı. İstanbul 13’ncü İdare Mahkemesi IBB’nin onayladığı plan notlarını iptal etti.

AK Partili üyeler muhalefet şerhi düştü

Master Haber'den Ercan Öztürk'ün haberine göre, Büyükçekmece Belediyesi, mahkemenin iptal ettiği plan notlarını bu defa ‘Kişiye Özel’ plan tadilatıyla 2022 yılı Şubat ayı meclis gündemine getirdi. AK Partili meclis üyeleri, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli üst plan kararlarına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazılı muhalefet şerhi düştü. Aynen 2016 yılında olduğu gibi karar oy çokluğuyla meclisten geçti. Büyükçekmece Belediye Meclisi’nden oy çokluğu ile geçen 10.02.2022 tarih ve 29 sayılı Belediye Meclis kararı, aradan yaklaşık 1.5 yıl geçmesine rağmen İBB Meclisine gönderilmedi. AK Partili meclis üyeleri, 10 Şubat tarihli meclis kararının İBB’ye gönderilmemesi üzerine bir yazılı önerge verdi.

Cimer'e cevap verdiler

AK Partili meclis üyelerinin bir yıl boyunca yaptıkları yazılı ve sözlü önergelerini yanıtlamayan Büyükçekmece Belediyesi, CİMER üzerinden yapılan kişisel başvuruya bir haftada yanıt verdi. 28 Mart 2023 tarihinde yapılan kişisel müracaata 4 Nisan 2023 tarihinde yanıtlayan belediye, ‘Riskli yapı tespitine konu alan 715 metrekaredir. Söz konusu parsel üzerinde bulunan yapıların yapı denetim firması değişikliğinden kaynaklı isim değişikliği ile müteahhit ve şantiye şefi değişikliğinden kaynaklı isim değişikliği ruhsatları bulunmaktadır. Yapı ruhsatları yeni yapı ve isim değişikliği ruhsatları olarak düzenlenmiştir. Yenileme ruhsatı bulunmamaktadır. Yapı ruhsatları için toplam 4 milyon 222 bin lira harç yatırılmıştır. Yapı ruhsatı düzenlenirken herhangi bir harç muafiyeti Belediye Başkanlığımızca sağlanmamış olup meri mevzuat ve meri meclis kararlarında bulunan alınması gereken harçların tamamı ilgililerinden tahsil edilmiştir’ yanıtı verdi.

Serdar Bilgili'den İBB manevrası

Yapı Denetim firma değişiklikleri, müteahhit ve şantiye şefliği değişikliğiyle ruhsatın iptal edilmemesini sağlayan Bilgili, Büyükçekmece’de sert savunmayla karşılaşınca 1/5000’lik plan değişikliği için İBB’ye başvurdu. Bilgili, yüzde 25 olan rezidans oranının yüzde 70’e çıkartılmasını talep etti. Bilgili Asya Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları isimli şirket tarafından hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile İBB’nin Temmuz 2023 meclis gündemine geldi. 10 Temmuz 2023 tarihli İBB Meclis toplantısında imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi.

Bakanlıktan izin alınamadı

Master Haber, IBB Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporu ele geçirdi. Önümüzdeki günlerde meclise gelmesi beklenen plan teklifiyle ilgili şu tespitlere yer verdi: Plan değişikliği yapılması istenen arazi Kıyı Kenar Çizgisi üzerinde kalmaktadır. Plan değişikliğiyle ilgili bakanlık görüşü alınmadığı, teklif plan notlarında tanımlayıcı ve kısıtlayıcı bir hükmün yer almadığı, Çevre yapılaşma koşulları kapsamında 4 kat yapılaşma olan bölgeye 2 adet 22 kat, bir adet 20 kat ve bir adet de 4 kat yapıların hem kent silüetini bozacak hem de nüfus yoğunluğunu arttıracaktır. 1/1000 ölçekli uygulama planlarında yüzde 40 olan konut+ticaret alanlarından konut oranının yüzde 70’e çıkarıldığı, alınan ruhsatlarda toplamda 8 bin 720 metrekare olan konut alanlarının telif ile 23 bin metrekare olacağı, 291 kişi olan nüfusun teklif ile 768 kişiye çıkacağı, bu bakımdan konut alanlarında 477 kişilik ilave artışının gerçekleşeceği, ayrılan yeşil alanın olması gerekenin çok altında olduğu görülmüştür. Ayrıca teknik ve sosyal altyapı alanlarına ilişkin değerlendirilmelerinin yapılmamış’ denildi. Ruhsat iptalini çeşitli manevralarla kurtaran Serdar Bilgili’nin mücadelesini verdiği toplam rantın tam 115 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Serdar Bilgili ile araziyi de gören makam odasında böyle poz vermişti.

Akgün: 18 yıl önce para lazımdı verdik!

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 10 Şubat 2022 tarihinde yapılan meclis oturumunda tartışmalı plan teklifini şöyle savundu: 18 sene önce belediyeye para lazımdı kat yüksekliğini fazla verirsek satarken daha yüksek para alırız meselesiydi. Çok iyi hatırlıyorum. Bunun üzerine 20 kat olarak verilmişti değil mi? Şimdi ne diyoruz. Yok kardeşim biz 20 kat yaptırtmayız ya belediyenin binası adliye binasının yüksekliğini geçemeyecek. İster konut yap ister ister otel yap böyle bir mücadele var aramızda.