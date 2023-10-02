Çarpıp kaçan alkollü sürücüyü takip edip yakaladı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geri manevra yaparken otomobiline çarpıp kaçan sürücüyü takip edip bulan sürücü, şahsı polis ekiplerine teslim etti. Alkollü olan sürücüye 14 bin 673 lira para cezası kesilerek, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

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Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi ile Hüseyin Avni Akın Caddesi kavşağında meydana geldi. Seyit Ö.'nün kullandığı 07 LG 355 plakalı Tofaş Kartal model otomobil, geri manevra yaparken arkasındaki Mehmet Kerem Kaçmaz'ın 34 ETY 595 plakalı otomobiline çarptı. Seyit Ö. kaza yerinden otomobiliyle hızla kaçarken, Mehmet Kerem Kaçmaz ise takibe başladı.

Yaklaşık 400 metre süren takibin ardından ara sokaklarda Kaçmaz, diğer otomobili önünü keserek yakaladı. Kaçmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kaçan otomobil sürücüsü Seyit Ö.'nün 0.51 promil alkollü olduğunu ve alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğunu belirledi. Seyit Ö.'ye ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 5 bin 96 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira, sigortasının olmamasından 436 lira ve aracın muayene eksikliğinden 951 lira olmak üzere toplam 14 bin 673 lira para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 2 yıl el konuldu. Seyit Ö.'nün otomobili de trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.