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Sağanak İstanbul'u vurdu peki barajların son durumu ne?

Sağanak İstanbul'u vurdu peki barajların son durumu ne?

Kuraklıkla mücadele eden Türkiye'de özellikle mega kent İstanbul'da barajlar su yerine toprakla doldu. İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranı yüzde 22.74 olarak kaydedildi. İki gündür etkili olan yağışların ardından barajlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Şen, "Ani yağışlar hızlı akışa geçtiğinden yeraltı sularını besleyemez. Ayrıca İstanbul’un suyu zaten çoktan bitti. İstanbul’a su, Melen ve Yeşilçay’dan geliyor. Yağmur suyu yeterli değil barajlar için kar suyu faydalıdır' dedi.

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Kış mevsimiyle başlayan kuraklık yurt genelinde yaz mevsiminde pik yaptı. Özellikle İstanbul'da barajlar susuz kaldı. Bugün itibarıyla yüzde 22.74 doluluğun olduğu barajlara iki gündür etkili olan yağışlar da fayda etmedi.

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Dr. Orhan Şen yağmur yağışlarının yeterli olmayacağını, şehir yapılaşmasının suyu tutmadığını söyledi.

Suyu kaybediyoruz

Şen, "Dere yatağında olmadığı halde bazı ana ve yan yollar da dereye döndü. Yağışı toplayamıyoruz maalesef. Yağmur toprak ile buluşamıyor, topraktan süzülüp yer altı suyunu besleyemiyor, akıp barajlarda toplanamıyor. Oysa tek yapmak gereken ‘sünger şehirler’ yaratmak. Örneğin, yol kenarını asfalt değil toprak atacaksın, çatıları yağmur suyunu toplayan malzemeden yaptıracaksın, su biriken noktalara depolar kuracak, suyu oradan barajlara aktaracaksın. Maalesef yağmur yağıyor ama su şehirleri basarak, hayatları yok ederek denize akıyor, suyu kaybediyoruz" dedi.

Şen yağmur suyunun barajlara yeterli düzeyde etki etmeyeceğini yineleyerek "Evvelsi gün Arnavutköy’e 24 saatte yaklaşık 200 kilo yağmur düştü, barajlarda kıpırdanma yok. Barajlar için en faydalı olan kar yağışıdır" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

Ani yağışlar ise hızlı akışa geçtiğinden yeraltı sularını besleyemez.

Ve yağmur suyunu toplayacak sistemlerimiz olmadığından toplanabilecek su da kanalizasyona karışır.

Ayrıca İstanbul’un suyu zaten çoktan bitti. İstanbul’a su, Melen ve Yeşilçay’dan geliyor. Barajların dolması için yağmur beklemek yerine İstanbul’un su bilançosunun acil yeniden yapılması gerekiyor.

Artvin’e kadar olan kesimde sel ve taşkın riski çok yüksek.

Doğu Karadeniz'deki yağışlara da dikkat çeken Prof. Dr. Şen, "İstanbul başta Marmara’nın doğusu; Kocaeli’nden, Batı Karadeniz’de Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Kastamonu sahili ile Hatay, Osmaniye, Adana dün alacağı kadar yağışı aldı. Bugün öğleden itibaren şiddetli yağış yerini normal yağışa bırakacak. Büyük bir risk görünmüyor. Ama Doğu Karadeniz’e dikkat! Ordu, Rize, Artvin’e kadar olan kesimde sel ve taşkın riski çok yüksek.

Herkes tedbirini alsın. Zira buralarda su basmaları saniyeler içinde oluyor, sonra ‘aniden geldi’ demeyin. Özellikle bodrum katlarda yaşayanlar kapı, pencere önlerine kum torbaları koysun. Mümkünse evlerinizi terk edin. Dere yatağı ya da çevresinde iseniz aracınızı yüksek yere bırakın. Unutmayın 30 cm. yüksekliğinde sel insanı yıkar, 60 cm. ise arabayı yüzdürür" şeklinde konuştu.

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