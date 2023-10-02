İzmir ile Sao Paulo ticaret odaları kardeş oldu!

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 131 oda ve kurum ile 110 anlaşma imzalayan İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) 111’inci kardeş odası, Sao Paulo Ticaret Odası oldu.

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Toplam dış ticaret hacmi 5,6 milyar dolar seviyesinde olan iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren anlaşmayla, İzmir ile Sao Paulo Ticaret Odaları birlikte çalışıp iş birliğini geliştirecek, Türk firmalar Brezilya’da farklı sektörlerde de var olma imkanı bulacak.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Brezilya arasındaki iş birliğinin ilk adımı, 2022 yılında Ticaret Bakanlığı desteği ile yürütülmekte olan Tıbbi Cihaz ve Malzeme URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Projesi kapsamında atıldı. Türkiye’nin ve İzmir’in giderek artan bir potansiyel barındıran tıbbi cihaz ve malzeme sektörünü, Latin Amerika pazarlarında tanıtmak amacıyla başlatılan projeyle, Brezilya’nın Sao Paulo ve Şili’nin Santiago şehirlerinde ikili iş görüşmeleri yurt dışı pazarlama organizasyonu gerçekleştirildi.

Sao Paulo’da kurulan önemli bağlar meyvelerini kısa sürede verdi ve iki kentin ticaret odaları arasında iş birliği protokolü imzalanması kararlaştırıldı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Brezilya Sao Paulo Ticaret Odası arasındaki iş birliği protokolü imza törenine; İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Sao Paulo Ticaret Odası Konsolosluklar ve Uluslararası Ticaret Odaları Konseyi Koordinatörü Ricardo Cury, T.C. Sao Paulo Başkonsolosu Gürsel Evren, T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Brezilya İzmir Fahri Konsolosu Ali Tamer Bozoklar, Sao Paulo Ticaret Ataşeleri Gökçen Türk ve Seçil Önel, İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, İZTO İş Geliştirme Müdürü Pınar Karayılanoğlu, Uluslararası Etkinlikler ve Turizm Müdürü Uğur Sülün ile İZTO İş Geliştirme Müdürlüğü Uzmanı Suğun Şıvga Keleş katıldı.

Brezilya’nın, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde ülkemizin en büyük ticaret partneri konumunda olduğunu vurgulayan İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, “İki ülke arasındaki toplam dış ticaret 5,6 milyar dolar seviyesinde. İzmir Ticaret Odası olarak, T.C. Ticaret Bakanlığı ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’ ile 18 ülkeye yönelik desteklerden faydalanıyoruz. Brezilya bu hedef ülkeler arasında olumlu farklılıkları olan çok önemli ve büyük bir pazar. 2022 Eylül ayında URGE Tıbbi Projemiz Heyeti ile Brezilya Sao Paulo Ticaret Odası’nda ağırlandık, verimli görüşmeler yaptık ve sonuç olarak şu an kardeş oda anlaşması imzalamak için bir araya geldik. İzmir pek çok farklı sektörde üretim ve ihracat potansiyeli olan, geniş bir yelpazede faaliyet gösteren bir ekonomiye sahip. Farklı sektörlerde pek çok iş birliği yapma imkanımız var. Kardeş oda anlaşması ile halihazırda geliştirdiğimiz olumlu ilişkilerimizi daha da günlendirerek, daha fazla alanda iş birliği yapacağımıza inanıyoruz” dedi.

Sao Paulo Ticaret Odası Konsolosluklar ve Uluslararası Ticaret Odaları Konseyi Koordinatörü Ricardo Cury ise, “İki ülke ve şehir arasında dış ticaret rakamları daha da yükseğe çekilebilir. Dış ticaret ürün gruplarımızı da çeşitlendirmemiz mümkün. Kardeş oda anlaşması ile ortak çalışmalarımıza ve işbirliklerine daha da hız vereceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Türkiye Sao Paulo Başkonsolosu Gürsel Evren ise, “2022 yılında ortaya çıkan Sao Paulo Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Odası’nın kardeş oda olması fikri karşısında İZTO hemen harekete geçti. İki şehir de yüksek potansiyelli, ülkelerinin önemli şehirleri. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı çerçevesinde şehirlerimiz arasında bağı arttıracak kardeş oda anlaşması imzalamaktan dolayı çok mutluyum” dedi.