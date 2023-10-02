MasterChef All Star'da şok eleme! Şampiyon isim ilk haftada veda etti manidar paylaşım

MasterChef All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Zorlu geçen gecede MasterChef All Star'a 2018 sezonu şampiyonu Uğur veda etti.

Abone ol

MasterChef All Star'da şoke eden bir eleme yaşandı. Şeflerin favorileri arasında yer alan o ismin elendiğinin açıklanmasıyla sosyal medya adeta çalkalandı.

Eleme heyecanının yaşandığı gecede ilk olarak yarışmacılara porçini mantarı ve keçi tereyağı verildi.

Eren, Esra ve Barış ilk etaptan başarıyla çıkarak diğer hafta da yarışmada kalmayı garantiledi. Kıvanç, Tanya, Batuhan ve Uğur ise son 4'e kaldı.

İkinci etapta Somer Şef'in perdeli pilav tarifini yapan yarışmacılardan Batuhan ve Kıvanç başarılı çıkarken Tanya ve 2018 şampiyonu Uğur Kardaş son ikiye kaldılar.

Tanya'nın tabağında yaşadığı talihsizlik sonrasında birçok kişi Tanya'nın elendiğini düşünürken sonuç bambaşka çıktı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu yarışmada MasterChef 2018 sezonu şampiyonu Uğur Kardaş yarışmaya veda eden isim oldu.

İddialı yapısı ve sempatik tavırlarıyla bilinen Uğur yarışmaya vedası hem şefleri hem de izleyicileri oldukça üzdü.

MasterChef All Star'a 2018 sezonunun şampiyonu olarak katılan Uğur Kardaş, ilk haftadan son ikiye kaldı. Tabağında pişme sorunu olan MasterChef Uğur, yarışmaya katıldığı ilk haftadan elendi.

Uğur'un elendiğini gören MasterChef izleyicileri 'Adam daha yeni geldi', 'Şampiyonun elenmesi de bir değişik oluyor', 'Daha yarışamadı bile', 'Uğur ne yaptın Uğur' gibi yorumlarda bulundular.

Veda sonrası ilginç paylaşım

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan MasterChef yarışmacısı elenmesinin ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Uğur Kardaş Instagram hesabından yayınladığı pozlarına “Ben sonuna kadar tabağımdan memnunum. Nasibim buymuş ne diyeyim... Teşekkürler” notunu düştü.