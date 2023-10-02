Özgür Demirtaş istifa etti! Akbank'ın yönetim kurulu üyeliğini neden bıraktı?

Finans uzmanı ve Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank'taki yönetim değişikliğinin ardından bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Demirtaş'ın istifası kabul edildi.

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Sabancı Holding bünyesindeki Akbank’ta genel müdür ile birlikte yönetim kurulunda değişiklikler oldu. Akbank’tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada genel müdürlüğe Hakan Binbaşgil yerine Cenk Kaan Gür’ün atandığı duyuruldu.

11 yıllık genel müdür koltuğundaydı

2012 yılından bu yana Akbank’ta genel müdürlük koltuğunda oturan Binbaşgil’in ise yönetim kurulu başkan yardımcısı ve muharras üye olarak atandığı belirtildi.

Özgür Demirtaş istifa etti

Akbank’ta bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın ise görevinden istifasının kabul edildiği duyuruldu. Atamalar bugünden itibaren geçerli olacak.