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Şişli'de beton direğe çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı!

Şişli'de beton direğe çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı!

İSTANBUL'un ŞİŞLİ ilçesinde beton direğe çarpan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

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Beşiktaş yönüne giden S.T'nin kullandığı 34 FNM 253 plakalı cip, Kağıthane Tüneli çıkışında kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton direğe çarparak durabildi.

Kazada, araçtaki sürücü S.T ile H.A, C.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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