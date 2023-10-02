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İzmir açıklarında 310 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 310 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve yardım talebinde bulunan 310 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında lastik bot ve can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 6 can salı ve 4 lastik bottaki 275 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeşme ilçesi Karaada Adası üzerinde yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenler için de bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce burada da 35 düzensiz göçmen kurtarılıp karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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