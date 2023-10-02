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Samsun'da şiddetli sağanak yağış nedeniyle okullar bir gün tatil edildi!

Samsun'da şiddetli sağanak yağış nedeniyle okullar bir gün tatil edildi!

Türkiye sağanak yağışların etkisi altına girerken, Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edildi. Valilik konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edildi. Valilik konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek 2 Ekim Pazartesi günü tüm okullarımızda (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.

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