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Çaykur Rizespor hocası İlhan Palut'tan Fenerbahçe açıklaması: Süper Lig’de en zor durumda kaldığımız maçtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çaykur Rizespor hocası İlhan Palut'tan Fenerbahçe açıklaması: Süper Lig’de en zor durumda kaldığımız maçtı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 5-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Süper Lig’de kaç maça çıktım bilmiyorum. En zor durumda kaldığımız maçtı" dedi.

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’ye 5-0’lık skorla mağlup oldu.

Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç geçirdiklerini aktaran İlhan Palut, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bugüne kadar iyi getirdiler. Bugün de bunu sahada gördüğüm en üst noktalara taşıdılar. Sahada bu kadar yok olacağımızı düşünmemiştim. Böyle çalışmamıştık. İki yarı başlarında yedimiz goller demoralize etti. O goller de işin tuzu biberi oldu. Genç takımız. Bu maçtan dersler bile almamamız gerekiyor. Çünkü o kadar çok zor durumda kaldı ki bu maçı unutmamız gerekiyor. Yeniden öz güven kazanıp, mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Hem taktik hem mental olarak sonraki maçlara hazırlamamız gerekiyor. Kötü performans gösterdik. Fenerbahçe çok iyiydi" şeklinde konuştu.

"Süper Lig’de en zor durumda kaldığımız maçtı"

Fenerbahçe mücadelesini Süper Lig’de çıktığı en zor müsabaka olarak değerlendiren Palut, "Süper Lig’de kaç maça çıktım bilmiyorum. En zor durumda kaldığımız maçtı. Maç öncesi bildiğimiz şeylerdi. Çok iyi kadroları var deyip basite indirgememek gerek. Bu kaliteyi büyük istek coşku ve doyumsuzlukla birleştiren bir takım var. Onlar böyle diye biz böyle karşılıksız kalmalıydık. Ayağımıza gelen topları çok çabuk kaybettik. Dakika dakika özgüvenimizi yitirdik" ifadelerini kullandı.

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