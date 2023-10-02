BIST 8.399
DOLAR 27,47
EURO 29,10
ALTIN 1.628,29
HABER /  POLİTİKA

İYİ Partisi Sözcüsü Kürşad Zorlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti

İYİ Partisi Sözcüsü Kürşad Zorlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Abone ol

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara’daki terör saldırısı dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti.

Kürşad Zorlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret ederek bugün yaşanan hain saldırıyla ilgili geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Millet olarak huzur ve birliğimizi hedef alan terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir açıklarında 310 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 310 düzensiz göçmen kurtarıldı
26 farklı adrese eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
26 farklı adrese eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
Çaykur Rizespor hocası İlhan Palut'tan Fenerbahçe açıklaması: Süper Lig’de en zor durumda kaldığımız maçtı
Çaykur Rizespor hocası İlhan Palut'tan Fenerbahçe açıklaması: Süper Lig’de en zor durumda kaldığımız maçtı
Gece saatlerinde sallandı! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Gece saatlerinde sallandı! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Samsun'da şiddetli sağanak yağış nedeniyle okullar bir gün tatil edildi!
Samsun'da şiddetli sağanak yağış nedeniyle okullar bir gün tatil edildi!
Ümit Özlale, İYİ Parti'ye 'istifa resti' çekti! Ankara ve İstanbul için ittifaka kapıyı açık bıraktı
Ümit Özlale, İYİ Parti'ye 'istifa resti' çekti! Ankara ve İstanbul için ittifaka kapıyı açık bıraktı
Cani evlat babasını öldürdü annesini ağır yaraladı! Hatay'da kan donduran olay
Cani evlat babasını öldürdü annesini ağır yaraladı! Hatay'da kan donduran olay
Yağış sebebi ile o ilde eğitime 1 gün ara verildi!
Yağış sebebi ile o ilde eğitime 1 gün ara verildi!
"Bilişim Teknolojileri Geri Dönüşüm Projesi" 80. durağıyla buluştu
"Bilişim Teknolojileri Geri Dönüşüm Projesi" 80. durağıyla buluştu
Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Davutoğlu ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Davutoğlu ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'lav silahı' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'lav silahı' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki patlama ile ilgili yeni açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki patlama ile ilgili yeni açıklama