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Fenerbahçeli Tadic'ten maçın hakemine tepki: Böyle bir şey görmedim

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçeli Tadic'ten maçın hakemine tepki: Böyle bir şey görmedim

Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, maç sonrası hakemin tepki çeken kararlarıyla ilgili "Üst seviyede futbol oynadım böyle bir şey görmedim daha önce. Bu tarz şeyleri konuşmayı sevmiyorum ben futbola odaklanmak istiyorum ama bunları da görmezden gelemeyiz." dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Dusan Tadic mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamladı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tadic, “Kesinlikle önemli bir galibiyet elde ettik. Hem galip gelmek önemliydi hem de bunu iyi bir oyun stili ile başarmak önemliydi. Fenerbahçe’nin buna ihtiyacı var. Biz 1 gol attıysak ikinciyi, 2. golü attığımız zaman 3.’yü arıyoruz. Her zaman zorluyoruz. İstatistikler sahada göstermiş olduğumuz performans için övgü gibi ama bizler mükemmeliyetçiyiz. Her zaman neleri geliştirebiliriz bunları düşünüyoruz. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile aramızda büyük bir yarış olacak. Şampiyon olmak için her şeyi yapmamız gerekiyor ki yapacağız. Aynı zamanda taraftarımızın bize gösterdikleri destek harika” diye konuştu.

“Her maçı kazanmak için oynuyoruz”

Her zaman gençlere saha içi ve saha dışında örnek olunması gerektiğini kaydeden Tadic, “Gençlerin de anlaması gerekiyor yetenek ile çok çalışmayı birleştirmeleri gerekiyor. Aynı zamanda bununla birlikte mantalitemizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz ki fark oluşturduğunu düşünüyorum. Bizler gençlere yardımcı olmaya onlara öğretmeye çalışıyoruz. Herkes takımda neler yapması gerektiğini çok iyi biliyor çünkü biz en büyük kulüplerden birinde oynuyoruz. Pozitif özgüvenimiz her zaman var ama rakiplerimizi de küçümsemiyoruz. Kazanmaya devam ediyoruz ve her maçı kazanmak için oynuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Herkesin aynaya bakması gerekiyor”

Tadic, saha içindeki tartışmalı pozisyonlarla ilgili de konuşarak, “Kimin gol attığının kimin pas verdiğinin bizim için bir önemli yok. Her maçta aynı şeyler oluyor bu konuda yorum yapmak istemiyorum çünkü ceza almak istemiyorum. Ama bunları da konuşmamız gerekiyor bunların da analiz edilmesi gerekiyor. Biz sadece işimize konsantre oluyoruz. Ama tabii ki takımınıza karşı yapıldığında bu sizi üzüyor. Üst seviyede futbol oynadım böyle bir şey görmedim daha önce. Bu tarz şeyleri konuşmayı sevmiyorum ben futbola odaklanmak istiyorum ama bunları da görmezden gelemeyiz. Bunun mümkün olmaması gerekiyor. Herkesin aynaya bakması gerekiyor. Onların da aynaya bakmaları ve kendilerini değerlendirmeleri gerekiyor” dedi.

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