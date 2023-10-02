Milyonlarca emeklinin güzü bu rakamda! Enflasyon yarın açıklanıyor beklenti anketi çıktı

Milyonlarca emeklinin Ocak zammını belirleyecek olan enflasyon verisi yarın açıklanıyor. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına 24 saat kala AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları yayımlandı. Ankete katılan ekonomistler, eylül ayında TÜFE yüzde 5,0 artmasını bekliyor.

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Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına birkaç gün kalmışken, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları yayımlandı. Ankete katılan ekonomistler, eylül ayında TÜFE yüzde 5,0 artmasını bekliyor.

TÜİK'in 3 Ekim Salı günü açıklayacağı eylül ayı enflasyon rakamları öncesinde tahminler gelmeye devam ediyor. AA Finans'ın eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Yayımlanan ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüm bunların yanında, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos ayı bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış göstermişti.