Emekli maaşlarına zamda formül belli oldu! 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin...
Meclis yeni yasama dönemi mesaisine başladı. Milyonlarca emekli maaş zammı için bekledikleri Meclis'in açılmasıyla umutlarını tekrar yeşertti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Meclis'in açılışındaki emekli zammı açıklamaları sonrası emekli maaşlarına yapılacak zammın formülü belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak.
Yeni yasama yılına dün başlayan Meclis gündemine de yılın son çeyreğinde ekonomiye ilişkin bazı düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. Bunlardan en önemlisi de emeklilere yapılacak iyileştirme. Sabah’ın haberine göre, çalışanların ve emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalar devam ederken gerekli düzenlemelerin son şeklini aldıktan sonra parti gruplarının ve milletvekillerinin gündemine gelmesi öngörülüyor.
Refah payı çalışması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7 bin 500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesine yönelik çalışmayı tamamlayacak.
Emekliye kademeli zam
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak. Yani daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.
Emekli zammı da, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.