BIST 8.399
DOLAR 27,47
EURO 29,10
ALTIN 1.628,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

3 kat zammı kabul etmeyen kiracıyı öldüresiye darbettiler

ESENYURT'ta kira ücreti konusunda anlaşamadıkları kiracıyı takip eden baba ve oğlu, şahsı sokak ortasında tekme tokat dövdü. Kiracıyı yerde tekmeleyen zanlılar, adamın cep telefonunu da alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar telefon kamerasına yansıdı.

Abone ol

Olay, Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aytaç E., 7 yıldır kirada oturduğu evden ev sahibi tarafından çıkarılmak istendi. Evden çıkmak istemeyen Aytaç E., ev sahibinin kirayı 3 katına çıkarma isteğine de olumsuz yanıt verdi. Asgari ücretle çalıştığını ve böyle bir zammı karşılayamayacağını söyleyen kiracı ve ev sahibi mahkemelik oldu.

Önünü kesip darp ettiler

Dün iş çıkışı metrobüsten inerek evine giden Aytaç E.’nin önü, ev sahibi Ali E. ve Aşur E. tarafından kesildi. Bir anda saldıran baba-oğul, kiracılarını tekme tokat dövdü. Yere düşen Aytaç E.’yi yerde tekmeleyen şahıslar, cep telefonunu da alarak uzaklaştılar. Baba-oğlu, olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlara ise “Bu adam tacizci” diyerek yaklaştırmadılar. Darp edilen Aytaç E., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Gözümü açtığımda hastanedeydim”

Yaşadıklarını anlatan Aytaç E., “Ev sahibi ve oğlu beni yakaladı. Ben de ‘Ne oluyor’ dedim. Bana ‘Yürü lan’ diyerek silah gösterdiler. Daha sonrasında beni yere iterek vurmaya başladılar. Çevredeki insanlar müdahale etmek istediklerinde ise taciz olayı olduğunu söyleyerek insanları uzaklaştırdılar. İnsanların bağırışlarını duydum ve bilincim kayboldu. O sırada telefonum yere düşmüştü, onu da aldılar. Gözümü açtığımda ise hastanedeydim” dedi.

2016 yılından bu yana aynı evde oturduğunu söyleyen Aytaç E., "Kira konusunda yaşadığımız anlaşmazlık nedeniyle arabulucuya vermişler beni. Ben arabulucuya ‘O insanlarla buluşmak istemiyorum’ dedim. Çünkü beni daha önceki senelerde de tehdit etmişlerdi. Bir seferinde ise bacağımı kırdılar. O olayların da raporları mevcut. O zaman da mahkemelik olmuştuk ve ben kazandım. Şu anda verdiğim kira 2 bin 250 TL. Ev sahipleri ise benden 8-9 bin TL kira istiyorlar. Ben onlara ‘Asgari ücretle çalıştığımı biliyorsunuz, ben o parayı veremem. Niye üstüme geliyorsunuz’ dedim” diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, dayakçı baba-oğulu gözaltına aldı. Zanlılardan Ali E., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Veterinerin amcası konuştu! "Ateş etmişler ve aracı alıp yok olmuşlar"
Veterinerin amcası konuştu! "Ateş etmişler ve aracı alıp yok olmuşlar"
Fenerbahçeli Tadic'ten maçın hakemine tepki: Böyle bir şey görmedim
Fenerbahçeli Tadic'ten maçın hakemine tepki: Böyle bir şey görmedim
Aydın'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Aydın'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Milyonlarca emeklinin güzü bu rakamda! Enflasyon yarın açıklanıyor beklenti anketi çıktı
Milyonlarca emeklinin güzü bu rakamda! Enflasyon yarın açıklanıyor beklenti anketi çıktı
Uşak'ta fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Uşak'ta fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Şişli'de beton direğe çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı!
Şişli'de beton direğe çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı!
İYİ Partisi Sözcüsü Kürşad Zorlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti
İYİ Partisi Sözcüsü Kürşad Zorlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti
İzmir açıklarında 310 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 310 düzensiz göçmen kurtarıldı
26 farklı adrese eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
26 farklı adrese eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
Çaykur Rizespor hocası İlhan Palut'tan Fenerbahçe açıklaması: Süper Lig’de en zor durumda kaldığımız maçtı
Çaykur Rizespor hocası İlhan Palut'tan Fenerbahçe açıklaması: Süper Lig’de en zor durumda kaldığımız maçtı
Gece saatlerinde sallandı! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Gece saatlerinde sallandı! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Samsun'da şiddetli sağanak yağış nedeniyle okullar bir gün tatil edildi!
Samsun'da şiddetli sağanak yağış nedeniyle okullar bir gün tatil edildi!