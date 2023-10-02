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"Filenin Efeleri" olimpiyat elemelerinde yarın ABD'nin karşısına çıkacak

"Filenin Efeleri" olimpiyat elemelerinde yarın ABD'nin karşısına çıkacak

Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın ABD ile karşılaşacak.

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Başkent Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 10.00'da başlayacak.

"Filenin Efeleri", elemelerdeki ilk 2 maçında birer galibiyet ve mağlubiyet aldı. Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 yenen milliler, ikinci karşılaşmasında ise Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. ABD ise grupta 2'de 2 yaptı.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

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