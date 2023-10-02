Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soruyu açtırdı! Çekilmeseydi 5 milyonluk soruyu açtıracaktı

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi bir anlara bir yenisi eklendi. Rabia Birsen Güvercin'in 1 Milyon TL büyük ödülü kazanmasının ardından bir diğer yarışmacı Ahmet Talha Dağlı da yine 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Yayınlanan bölümde nefesler tutuldu, doğru cevap beklendi.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam 1 Milyon TL'lik soru heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz günlerde büyük ödülün 5 Milyon TL'ye yükseltildiği açıklanmıştı. Ahmet Talha Dağlı geçtiğimiz hafta 500.000 TL'lik soruyu doğru bilmişti. Yarışmaya İstabul'dan katılan Ahmet Talha Dağlı, en son Rabia Birsen Güvercin'in açtırdığı soruyu açtırdı.

Ahmet Talha Dağlı, Osmanlı dönemi ve Osmanlı padişahları ile olan bilgisiyle hem izleyicileri hem de Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.

En son geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde 500.000 TL'lik soruyu doğru bilen Dağlı, yeni bir heyecanla ekranlara geldi.

Ahmet Talha Dağlı'nın açtırdığı büyük ödül öncesindeki son adım sorusu ise şu şekilde;

1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?

Çekilmeseydi Osmanlı Devleti diyecekti

Ahmet Talha Dağlı, 1 Milyonluk sorunun cevabından emin olamadığını söyleyerek yarışmadan çekildi. 500.000 TL ödülün sahibi olan Dağlı, soruyu cevaplasaydı Osmanlı Devleti cevabını vereceğini söyledi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği tepki üzerine sorunun cevabı da açıklandı. Cevap Osmanlı Devleti idi.