Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor! LPG'ye zam geliyor yeni fiyatı ne kadar olacak?

Benzinde yaşanan artış sonrasında sürücülerin ilk tercihi olan LPG'de (Otogaz) fiyat bu gece değişiyor. LPG zam sonrasında 18 TL'ye çıkacak.

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Petrol fiyatlarında yükseliş sürerken, Ekim ayının ilk zam haberi geldi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre benzine gelen zamların ardından sürücülerin ilk tercihi olan LPG'ye zam geliyor.

LPG'ye zam geliyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre LPG'ye zam geliyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre pazartesi gününü salıya bağlayan gece 00.00'dan (bu gece) itibaren LPG'ye 0,80 kuruş zam gelecek. 3 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak zam sonrası LPG'nin litresi 18 TL'yi aşacak.

Benzin ve motorine zam yapılacak mı?

Eylül ayı içinde 1 lira 64 kuruş zam ve 1 lira 94 kuruş indirim yapılan benzinin litresinde sektörden elde edilen bilgilere göre 1-1,3 lira aralığında zam beklentisi hakim olmayı sürdürüyor. Eylül ayı içinde 2 TL zam yapılan motorinin litresinde ise 1 lira 50 kuruşa kadar zam gelmesi öngörülüyor. Ancak şu anda tarih ve zam miktarı konusunda net bir bilgi söz konusu değil.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul benzin fiyatı: 36,62 TL

İstanbul motorin fiyatı: 40,02 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 17,24 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul benzin fiyatı: 36,57 TL

İstanbul motorin fiyatı: 39,96 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 17,69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara benzin fiyatı: 37,14 TL

Ankara motorin fiyatı: 40,56 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 17,60 TL