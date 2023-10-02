BIST 8.399
DOLAR 27,47
EURO 29,10
ALTIN 1.628,29
HABER /  EKONOMİ

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor! LPG'ye zam geliyor yeni fiyatı ne kadar olacak?

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor! LPG'ye zam geliyor yeni fiyatı ne kadar olacak?

Benzinde yaşanan artış sonrasında sürücülerin ilk tercihi olan LPG'de (Otogaz) fiyat bu gece değişiyor. LPG zam sonrasında 18 TL'ye çıkacak.

Abone ol

Petrol fiyatlarında yükseliş sürerken, Ekim ayının ilk zam haberi geldi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre benzine gelen zamların ardından sürücülerin ilk tercihi olan LPG'ye zam geliyor.

LPG'ye zam geliyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre LPG'ye zam geliyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre pazartesi gününü salıya bağlayan gece 00.00'dan (bu gece) itibaren LPG'ye 0,80 kuruş zam gelecek. 3 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak zam sonrası LPG'nin litresi 18 TL'yi aşacak.

Benzin ve motorine zam yapılacak mı?

Eylül ayı içinde 1 lira 64 kuruş zam ve 1 lira 94 kuruş indirim yapılan benzinin litresinde sektörden elde edilen bilgilere göre 1-1,3 lira aralığında zam beklentisi hakim olmayı sürdürüyor. Eylül ayı içinde 2 TL zam yapılan motorinin litresinde ise 1 lira 50 kuruşa kadar zam gelmesi öngörülüyor. Ancak şu anda tarih ve zam miktarı konusunda net bir bilgi söz konusu değil. 

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul benzin fiyatı: 36,62 TL
İstanbul motorin fiyatı: 40,02 TL
İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 17,24 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul benzin fiyatı: 36,57 TL
İstanbul motorin fiyatı: 39,96 TL
İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 17,69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara benzin fiyatı: 37,14 TL
Ankara motorin fiyatı: 40,56 TL
Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 17,60 TL

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı çok kuvvetli yağış bekleniyor! 1 ilde eğitime ara verildi
Foto Galeri Meteoroloji'den 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı çok kuvvetli yağış bekleniyor! 1 ilde eğitime ara verildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
100 gündür kayıp olan Korhan Berzeg hakkında valilikten yeni plan
100 gündür kayıp olan Korhan Berzeg hakkında valilikten yeni plan
Özgür Demirtaş istifa etti! Akbank'ın yönetim kurulu üyeliğini neden bıraktı?
Özgür Demirtaş istifa etti! Akbank'ın yönetim kurulu üyeliğini neden bıraktı?
3 kat zammı kabul etmeyen kiracıyı öldüresiye darbettiler
3 kat zammı kabul etmeyen kiracıyı öldüresiye darbettiler
Veterinerin amcası konuştu! "Ateş etmişler ve aracı alıp yok olmuşlar"
Veterinerin amcası konuştu! "Ateş etmişler ve aracı alıp yok olmuşlar"
Fenerbahçeli Tadic'ten maçın hakemine tepki: Böyle bir şey görmedim
Fenerbahçeli Tadic'ten maçın hakemine tepki: Böyle bir şey görmedim
Aydın'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Aydın'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Milyonlarca emeklinin güzü bu rakamda! Enflasyon yarın açıklanıyor beklenti anketi çıktı
Milyonlarca emeklinin güzü bu rakamda! Enflasyon yarın açıklanıyor beklenti anketi çıktı
Uşak'ta fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Uşak'ta fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Şişli'de beton direğe çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı!
Şişli'de beton direğe çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı!
İYİ Partisi Sözcüsü Kürşad Zorlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti
İYİ Partisi Sözcüsü Kürşad Zorlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti
İzmir açıklarında 310 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 310 düzensiz göçmen kurtarıldı
26 farklı adrese eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
26 farklı adrese eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı