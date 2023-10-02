Eskişehir’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Eskişehir’de öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin hava tahmin raporuna göre, Eskişehir ve çevresinde gün içinde parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ön görülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişimin beklenmediği belirtilen raporda, gök gürültülü sağanak yağış beklenilmesinden dolayı yağış sırasında vatandaşların kuvvetli rüzgâr, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.